Sinop\'ta 35. Vergi Haftası Kutlamaları Düzenlendi

Sinop Defterdarı Mustafa Karadeniz, "Anayasa'nın 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" dedi.
Sinop'ta "35. Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na defterdarlık çelengi sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Defterdarı Mustafa Karadeniz, "Her Yıl şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Birincisini 1990 yılında kutladığımız ve bu yılda 35 incisi düzenlenen geleneksel Vergi Haftası 26 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında toplumumuzun her kesimine hitap edecek şekilde, çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Amacımız hafta süresince kamuoyunda farkındalık oluşturmak suretiyle verginin önemi ve kalkınmaya olan etkilerinin anlatılması, gönüllü vergi uyumunun sağlanması ve aynı zamanda, toplumda vergi bilincinin oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, Vergi Haftası'nda bir taraftan geleceğimizin vergi konusunda bilinçli ve kararlı mükellefleri olacak çocuklarımıza ve gençlerimize vergi bilinci aşılanırken, diğer taraftan mükelleflerimiz ve vatandaşlarımızla çeşitli platformlarda bir araya gelerek etkili bir iletişim ortamının sağlanmasına çalışılacaktır. Vatandaşlarımıza vergi vermenin bir ödev, bir zorunluluk ama bunların hepsinin ötesinde bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatılacaktır. Vergi ödevi, bilindiği üzere kaynağını Anayasa'nın 73. maddesinden almaktadır. Maddede 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır' denilmektedir" ifadelerini kullandı.
Vergi Haftası programına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu katıldı. - SİNOP
Son Dakika › Ekonomi › Sinop'ta 35. Vergi Haftası Kutlamaları Düzenlendi - Son Dakika
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