Sinop'ta Balıkçılar Av Yasağının Sona Ermesiyle Denize Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Balıkçılar Av Yasağının Sona Ermesiyle Denize Açıldı

Sinop\'ta Balıkçılar Av Yasağının Sona Ermesiyle Denize Açıldı

Sinop'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesi dolayısıyla 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sinop'ta düzenlenen törende balıkçılığın önemi vurgulandı.

01.09.2024 01:09
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Sinop'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesi dolayısıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Sinop'ta, 2024-2025 su ürünleri av sezonu töreni düzenlendi. Sinop İskelesi'nde yapılan törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve yakınları katıldı. Törende, sinevizyon ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan balıkçılığın Sinop'un tarihsel, kültürel ve ekonomik yapısındaki vazgeçilmez rolünü vurguladı. Özarslan "Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomiye ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. 4.5 aylık bir hasret bugün bitiyor. Türkiye'miz gibi 3 tarafı denizler ile çevrili olan, deniz kokan Sinop'umuzda balıkçılık, Sinop'un tarihinin, kültürünün ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası. 5 bin 720 profesyonel balıkçılıkla geçinen emekçilerimiz ile beraber aynı zamanda yalnızca avcılık değil 27 adet yetiştiricilik ile işgal eden şirketlerimiz var. Türk somonunda özellikle Sinop Türkiye'nin incisi. Balıkçılık sektöründeki gelişimin sürdürülmesi için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret içerisinde. Sinop'umuz Karadeniz'in bereketli sularının bize sunduğu nimetlerle Türkiye'nin en önemli balıkçılık ve su ürünleri merkezi olma liderliğini devam ettirecektir" dedi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise Sinop'un balıkçılık sektörü içindeki önemini ve yürütülen koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını katılımcılarla şöyle paylaştı:

"İlimiz, 420 adet (Karadeniz'in yüzde 7-9'u) balıkçı gemisi sayısı ile Karadeniz'deki balıkçı filosu içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gemilerde çalışan 5 bin 538 ruhsatlı balıkçı ile birlikte sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 15 bin kadar kişi bulmaktadır. Bunun yanı sıra Karadeniz'de avcılık faaliyetinde bulunan diğer illere kayıtlı pek çok balıkçı gemisi de il sınırlarımız açıklarında su ürünleri avcılık faaliyeti yapmaktadır. İlimizin bir başka özelliği, sularının büyük bir kısmının trol avcılığına kapalı olmasıdır. Bunu yanında çok fazla koya sahip oluşu, kıyılarımızın balıkların üreme ve çoğalma alanı olmasını sağlamıştır. Denizlerde Sahil Güvenlik 72 Bot Komutanlığı karada emniyet ve jandarma kuvvetleri ile yapılan sıkı korumacılık ve dikkatli denetimler ve balıkçılarımızın yasa dışı avcılık yapmama konusunda duyarlı olmaları sonucu demarsal balıkların boy ve ağırlıklarında gözle görülür bir artış olmuştur ve tür popülasyonları çoğalmıştır. Hatta kırlangıç balığı gibi Karadeniz'de kaybolan türler bile görülmeye başlamıştır. Bu durum balıkçılığımızın geleceği açısından ümit vericidir."

Tören, protokol mensupları ve balıkçıların denize açılmasıyla sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Balıkçılar Av Yasağının Sona Ermesiyle Denize Açıldı - Son Dakika

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