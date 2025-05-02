Sinop'ta Nadir Kırlangıç Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Nadir Kırlangıç Balığı Yakalandı

Sinop\'ta Nadir Kırlangıç Balığı Yakalandı

Sinop'ta balıkçılar 5 kg kırlangıç balığı yakaladı, kilosu 500 TL'den satılıyor.

02.05.2025 13:35
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Sinop'ta balıkçılar tarafından 5 kilogramlık kırlangıç balığı yakalandı. Kırlangıç, vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgahlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Balık satıcısı Şükrü Can yaptığı açıklamada, "Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Kilosu şu anda 500 TL. 5 kilogram gelen balığımız tek başına 2 bin 500 TL ediyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Nadir Kırlangıç Balığı Yakalandı - Son Dakika

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