Sinop'ta Su Ürünleri İşleme Tesisi Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Su Ürünleri İşleme Tesisi Tanıtıldı

Sinop\'ta Su Ürünleri İşleme Tesisi Tanıtıldı

Sinop'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisi düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Proje, yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

15.11.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
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Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanan "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" ile hayata geçirilen su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisinin tanıtımı ve iş birliği geliştirme etkinliği yapıldı.

SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin Tanıtımı ve İşbirliği Geliştirme Etkinliği'ne Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Bugün burada Sinop için stratejik öneme sahip bir projeyi tanıtmak ve tanıtmanın ötesinde de birlikte ve beraberlik içinde yol kat etmek iş birliği yapmak üzere bulunuyoruz. Su ürünleri işleme şoklama ve depolama tesisi, 'Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi' kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın liderliğinde ve kalkınma ajansımızın koordinasyonunda hayata geçirilmiştir. Sinop'umuzun ve bölgemizin ekonomisine güç katacak, sektörümüze rekabetçi bir değer katacak bu önemli projeyi sizlere tanıştırmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Sinop, Karadeniz'in verimli sularında pek çok değerli balık türlerini barındıran zengin bir ekosisteme sahip vilayetimizdir. Özellikle hamsi ve palamut gibi türlerin büyük bir çoğunluğu bu sularda bulunmakta. Son yıllarda da artan bir kafes balıkçılığı ve Türk somonu üretimi hızla gelişmektedir. Bu kapsamda gerek avcılık gerekse yetiştiricilik alanında önemli bir merkez haline dönüşmüştür" dedi.

"Karadeniz'deki tüm sektöre hizmet edecek"

Daha sonra konuşan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise, "Kalkınma ajansları, yerel kalkınma hamlesini gerçekleştirmek bölgelerinde/illerinde öne çıkan sektörlere yönelik çeşitli analiz, planlama, kapasite geliştirme ve iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri yürütmektedir. Kimi zaman öne çıkan sektörlerde paydaşlarımızla ortak geliştirdiğimiz projelere destek sağlamakta kimi zamanda uluslararası kaynakları kullanarak sektöre yönelik kapsamlı projeleri kendi hayata geçirmektedir. AB ve Türkiye Cumhuriyeti desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda Sinop'ta temel sektörlerin rekabetçiliğinin artırılması isimli projeyi kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ile yürütüyoruz. Proje kapsamında içinde bulunduğumuz tesis inşa edildi. Geçtiğimiz birkaç ay içerinde kesin kabul süreçleri tamamlandı ve artık işletme dönemine geçildi. Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, Sinop TSO, Sinop üniversitesi, SÜRKOOP Bölge Birliği ve Abalı Su Ürünleri Kooperatifi projeye başından beri katkı vermektedir. Aynı zamanda da bu tesisin işletici şirketinin de ortaklarıdır. Burası avcı balıkçıların ve yetiştiricilerin kullanabileceği ortak kullanım tesisi özelliği taşımaktadır. Başta Sinop olmak üzere Karadeniz'deki tüm sektöre hizmet edebilmektedir. Bu anlamda sadece Sinop'a ait değil, hizmet alan/faydalanan herkesin sahiplenebileceği bir tesis olarak değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından firmanın Genel Müdürü Mutlu Bilen tarafından, katılımcılara tesis gezdirildi ve bilgiler verildi.

Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi

Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülüyor. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nin ekonomik itici gücü olan su ürünleri ve turizm sektörlerine odaklanan ve 31 Ağustos 2022 tarihinde başlayan proje teknik destek bileşeni, 32 ay devam ederek Nisan 2025'te sona erecek. Sinop'ta öne çıkan turizm ve su ürünleri sektörlerinde ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye odaklanılan proje ile işletmelerin rekabet gücünün, verimliliğinin ve pazarlama etkinliklerinin artırılması, AR-GE ve teknoloji altyapısının oluşturulması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve işletmeler arası iş birliği düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin ile Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerinde; su ürünleri üreticilerinin ve turizm KOBİ'lerinin üretim ve pazar şartlarının ve yeni pazarlarla bağlantılarının iyileştirilerek ekonomik katma değer ve rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Çevre, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Su Ürünleri İşleme Tesisi Tanıtıldı - Son Dakika

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