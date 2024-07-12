Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı

Sivas\'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 6 Şubat asrın felaketinde afet bölgesi kapsamına alınan 85 adet konutun temeli TOKİ tarafından atıldı. Toplamda 165 adet kalıcı konut yapılacak.

12.07.2024 18:03  Güncelleme: 18:11
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6 Şubat asrın felaketinde afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 adet konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet kapsamına alınan ve 514 yapının ağır hasar aldığı Sivas'ın Gürün ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının temeli atıldı. Temel atma törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı. İlçede 1. etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut yapılacak.

Gürün'e 165 konut planlandı

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden Vali Şimşek, felakette ilçede 514 yapının ağır hasar, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Vali Şimşek, "Asrın felaketinde, ilçemiz ve depremden zarar gören şehirlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden imar edilmesi ve eski canlı günlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Gürün ilçemize; 1. Etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandı" dedi.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Deprem konutlarının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Vali Şimşek, "Bugün burada 85 dairelik 1. etap kalıcı afet konutlarının temelini atıyoruz. İnşallah, bu yılsonuna kadar temelini attığımız konutların inşaatı tamamlanacak. 2. etap kalıcı 80 adet afet konutunun ihalesi ise TOKİ Başkanlığımız tarafından en kısa sürede yapılacaktır. İlçemizdeki imar çalışmalarına desteklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Bakan Yardımcımıza, ilimiz milletvekillerine, TOKİ Başkanlığına, AFAD Başkanlığı'na ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada istişare kültürü çerçevesinde bu kadim kente yakışır imar ve ihya faaliyetlerini hep birlikte sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah, el birliğiyle çalışıp, daha sağlam konutlar üreterek; daha güvenli, depreme dayanıklı şehirler inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından konutların temeli atıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem konutlarının temeli atıldı - Son Dakika

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