Sivas\'ta 4 Yeni Buğday Çeşidi Tescil Edildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (SBTÜ) yürütülen tarımsal Ar-Ge çalışmaları sonucunda Sivas iklimine uygun, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 4 buğday çeşidi ıslah edilerek tescil edildi. Sertifikalı tohumlar hasat sonrası köylerde çiftçilere dağıtılacak.

Sivas'ta tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nde yürütülen uzun süreli bitki ıslahı çalışmaları sonucunda, Sivas yöresine özgü agroekolojik şartlara yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip dört yeni ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi geliştirilerek, tescil edildi. Yaklaşık 10-15 yılı kapsayan bu araştırma ve geliştirme sürecinde yüksek verim potansiyeline sahip, kışa ve soğuk stresine dayanıklı, hastalıklara toleranslı genetik materyaller kullanılarak melezlemeler yapılmış ve elde edilen hatlar çoklu yıl ve çoklu lokasyonda fenotipik ve genotipik olarak değerlendirildi. Sivas'ın zorlu iklim şartlarına dayanıklı, verimli ve kaliteli ebeveyn hatlar kullanılarak yapılan çalışmalar sayesinde elde edilen bu yeni buğday çeşitleri, bölgenin tarımsal üretimini artırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tolga Karaköy, ıslah çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda bu bölgede bizim bölgemize uygun 4 tane çeşidin yaklaşık 700-800 dekarlık bir alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapmaktayız" dedi.

"Tescilini yaptırmış bulunmaktayız"

Karaköy, bölgeye uygun 4 çeşidin yaklaşık 700-800 dekarlık bir alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapıldığını belirterek, "Tarımsala Ar-Ge çalışmaları neticesinde elimizden geldiğince çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 10-15 yıllık bir sürecin içerisinde üniversitelerin öncelik olarak asli görevi olan araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak bunların neticesinde Sivas iklimine uygun 4 tane çeşidimizin şu anda ıslah çalışmaları neticesinde tescilini yaptırmış bulunmaktayız. Şu anda bu bölgede bizim bölgemize uygun 4 tane çeşidin yaklaşık 700-800 dekarlık bir alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapmaktayız. Hasat zamanında hasadı yaptıktan sonra bunların her birini eleteceğiz. Elettikten sonra her biri torbalanacak, ilaçlanarak çiftçilerimiz ve Sivas çiftçisinin hizmetine sunacağız. Bu tohum çeşitlerinin her biri özellikle bizim iklim bölgemize uygun olabilecek" dedi.

"Kışı sert geçen her bölgede bu çeşitlerimizi tavsiye ediyoruz"

Kışı sert geçen her bölgede bu çeşitleri tavsiye ettiklerini söyleyen Karaköy, "Verimli ve kalitesi yüksek ebeveyneler öncelikle seçilmiştir. Bunlar seçildikten sonra malzeme işlemi gerçekleştirilmiş, melezleme yapıldıktan sonra oluşan yavru döller içerisinde seçimler yapılmıştır. Bu seçimler neticesinde zahmetli bir sürecin ardından 10-15 yıllık bir periyodda bunlar tek bir tohumdan bir tarlaya dönüştürülmüştür. Melezleme neticesinde oluşan yavru döllerimiz F1-F2 aşamasında bunların moleküler markerlarla taramalarını yaparak kalite ve benzer hastalık ve benzeri konularda da bunların biz markerlarla seleksiyon işlemini erken kuşaklarda da gerçekleşme fırsatına sahip olduk. Sivas ekolojisine uygun ve yakın olan tüm bölgelerde bu çeşidimizi kışlık çeşit olduğu için tavsiye edebiliyoruz. Kışı sert geçen her bölgede bu çeşitlerimizi tavsiye ediyoruz. Sivas'a en uygun kaliteli ve verimli buğday çeşitlerini gerçekleştirdik. Bu çeşitlerimizin hasadını gerçekleştirdikten sonra belediye tarafından Sivas'a bağlı köylerde dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Çalışmalara destek verdim"

Kendi tarım arazisi ile ıslah çalışmalarına destek veren çiftçi Mehmet Lütfi Okatan, iklime en uygun çeşitleri bulduklarını ifade ederek, "Sivas Bilim Teknolojisi Üniversitesi'nin ıslah çalışmalarına çiftçi olarak ben de destek verdim. Yaklaşık 10-15 yıl aralığında bu çeşitlerin ıslahı, ekimi, hastalıklara dayanımı, verim kaliteleri ve değerleri incelendi. İklimimize en uygun çeşitleri bulduk ve bu sene de final yaptık. 4 çeşidi tarlamıza ektik. Buradan çıkan ürün sertifika aldı. Paketlenecek, ilaçlanacak ve çiftçilere dağıtımı yapılacak" şeklinde konuştu. - SİVAS