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Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor

18.12.2021 10:59

Sivas'ta fabrikalarında ürettikleri soğutma sistemlerini 4 kıtada 64 ülkeye ihraç eden firma, yıllık 1,5 milyon doları bulan ihracatla ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Sivas'ta fabrikalarında ürettikleri soğutma sistemlerini 4 kıtada 64 ülkeye ihraç eden firma, yıllık 1,5 milyon doları bulan ihracatla ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Kentte 2010 yılında "My General Soğutma" adıyla kurulan, 2013'ten bu yana da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında soğuk hava ve donmuş muhafaza depoları, şok odaları, su soğutma sistemleri, buz makineleri, endüstriyel soğutma sistemleri montajı ve imalatı yapan firma, ürünlerini Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Gana, Cezayir ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın sahibi Mehmet Arslan, AA muhabirine, kuruldukları günden bu yana ihracatı hedef alarak ilerlediklerini ve ülke ekonomisine güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 aşılarının muhafazasında kullanılan sistemler de ihraç ediliyor

Ürettikleri soğutma sistemlerinin özellikle gıda ve ilaç sektöründe yaygın kullanıldığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Hatta güncel olarak belirtecek olursak Kovid-19 aşılarının muhafaza edilmesinde dünyanın her tarafında ürünlerimiz kullanılıyor. Ayrıca et ve süt entegre gibi proses alanların soğutulması, imalat alanlarının soğutulması, izole edilmesi gibi konularda bunların hepsini anahtar teslimi yapabiliyoruz. Biz şu anda Sivas'taki fabrikamızda soğuk hava depolarının ne ihtiyacı varsa aksesuarından tutun kilitli soğuk hava panellerine, soğutma cihazlarına kadar her şeyi üretiyoruz. Ayrıca buz pateni pistlerinin ihtiyaçlarına yönelik sistemler de imal ediyoruz."

İhracatta her sene bir önceki yıla göre daha güçlü ilerlediklerini anlatan Arslan, "Geçtiğimiz sene 1,5 milyon dolarlık bir rakama ulaştık ve Anadolu'dan sesimizi daha güçlü duyurmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.

Arslan, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Bununla beraber yurt dışındaki bayilik sistemimizle de satışları daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Son dönemde parlayan yıldızlarımız Özbekistan, Tacikistan ve Azerbaycan. Bu ülkelere de ağırlık vererek ürünlerimizi dünyanın her tarafına ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Fabrikanın 25 kişiye ekmek kapısı olduğunu dile getiren Arslan, ilerleyen dönemlerde üretim ve pazar alanının gelişmesiyle ekonomiye ve istihdama daha fazla katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor
Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Organize Sanayi Bölgesi, Togo Cumhuriyeti, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Soğutma sistemleri 4 kıtada 64 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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