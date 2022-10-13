Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek - Son Dakika
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Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek

13.10.2022 13:48

Yeni işe başlayan kişilerin maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında yapılan kesintiler kişinin sistemden çıkması durumunda iade ediliyor. Sistemden çıkmayı unutan çok sayıda kişinin parası sistemde kalıyor. Birikmiş para olup olmadığını öğrenmek için ise e-Devlet'e girmek yeterli.

Türkiye'de yeni işe başlayan kişilerin ilk maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adlı altında kesinti yapılıyor. Fakat bu sistemden çıkıp çıkmamak kişinin kendi talebine bağlı. Bazı insanlar sistemde devam etme yolunu seçerken, bazı insanlar da sistemden çıkarak yatırdıkları paranın tamamını geri alıyorlar.

UNUTANLARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Ancak hem sistemi kullanmamayı tercih edip, hem de sistemden çıkmayı unutan vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Bu vatandaşların maaşlarından her ay belli bir oranda kesinti yapılarak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılıyor.

HEMEN E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN

Siz de başınıza böyle bir durum geldiğini düşünüyorsanız, e-Devlet'ten sisteminizi kontrol ederek paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesinden işlem yapmanız gerekiyor.

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SON DAKİKA: Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek - Son Dakika
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