Büyük tartışmaların merkezinde yer alan soğanın tarladaki fiyatı 9-10 liraya kadar düştü - Son Dakika
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Büyük tartışmaların merkezinde yer alan soğanın tarladaki fiyatı 9-10 liraya kadar düştü

26.04.2023 15:28

Kuru soğanın kilosunun marketlerde 30 liraya kadar çıkması halkın ve siyasetin yoğun tepkisine neden oldu. Hatay'da hasadına başlanan soğan, tarladan 9 ila 10 liradan satılmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da çiftçi çalışmalarını sürdürüyor. Tarlalarda ise kuru soğan hasadı başladı. Binlerce işçi tarlalarda bulunan soğanları çıkararak, çuvallamaya başladı.

"TARLADA 9-10 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

Batı illerine de gönderilmeye başlanan soğanın kilosu tarlada 9-10 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde bu fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.

Siyasileri bile birbirine düşüren soğan, tarlada 9-10 lira seviyesine düştü

"PARAYI MARKETLER KAZANIYOR"

Tarlada işçilerin başı olan çavuş Mehmet Gözkıran, "Biz tarladan 10 liraya satıyoruz. Marketlerde 20 liraya satılıyor. Aslında parayı marketler kazanıyor. Çiftçiye sahip çıkmamız lazım. Çiftçi olmasa bu mallar yetişmez" dedi. Şanlıurfa'dan gelerek tarlada çalışıp, dershane parasını çıkartmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Canap Birencik, "11'inci sınıfa gidiyorum. Yazın çalışmaya geliyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. 12'nci sınıfta dershaneye gideceğim. Bundan dolayı para lazım" diye konuştu.

Siyasileri bile birbirine düşüren soğan, tarlada 9-10 lira seviyesine düştü
Siyasileri bile birbirine düşüren soğan, tarlada 9-10 lira seviyesine düştü
Siyasileri bile birbirine düşüren soğan, tarlada 9-10 lira seviyesine düştü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Tarlaya ektim soğan,bu pahalılığın sebebidir Erdoğan. Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
  • Simge GÖNENÇ: Gidip tarladan mı alacağız bize ne tarlada ne kadar olmuş. Kıbrıs'a çökmelerine izin vermedik diye Dünya'nın bize ambargo uyguladığı dönemler için ''Ah ah biz ne kuyruklarda bekledik'' diyenlere soruyorum Şu an bize kim hangi yaptırımı uyguluyor da biz bugün bu yokluk ve yoksulluğu yaşıyoruz ? Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde neden hala yükseliyor, biz niye % 50 den fazla enflasyonun altında eziliyoruz. Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Tarlada 9-10 liraysa pazarda en az 25 tl....çokmu ucuz Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük tartışmaların merkezinde yer alan soğanın tarladaki fiyatı 9-10 liraya kadar düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük tartışmaların merkezinde yer alan soğanın tarladaki fiyatı 9-10 liraya kadar düştü - Son Dakika
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