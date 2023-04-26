Büyük tartışmaların merkezinde yer alan soğanın tarladaki fiyatı 9-10 liraya kadar düştü

Simge GÖNENÇ:

Gidip tarladan mı alacağız bize ne tarlada ne kadar olmuş. Kıbrıs'a çökmelerine izin vermedik diye Dünya'nın bize ambargo uyguladığı dönemler için ''Ah ah biz ne kuyruklarda bekledik'' diyenlere soruyorum Şu an bize kim hangi yaptırımı uyguluyor da biz bugün bu yokluk ve yoksulluğu yaşıyoruz ? Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde neden hala yükseliyor, biz niye % 50 den fazla enflasyonun altında eziliyoruz.