SoGreen Projesi Adana ve Mersin\'de Başlıyor

Hayata geçirilen "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana ve Mersin'de de uygulanacak. SoGreen Projesi kapsamında, yeşil dönüşümün ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan dört temel destek bileşeninin hayata geçirileceği belirtildi.

Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası iş birliğiyle 400 milyon dolar bütçeli "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" hayata geçiriliyor. Projenin açılış töreni geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Törene, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile 26 kalkınma ajansının genel sekreteri ve ajans personeli de katılım sağladı. Çukurova Kalkınma Ajansı'nı temsilen Genel Sekreter Ahmet Rifat Duran ve Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Murat Torun'da programda yer aldı.

"Yeşil geçim kaynakları oluşturmayı amaçlıyoruz"

Programda konuşan Bakanı Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlemiz doğrultusunda; yeşil dönüşümü, ekonomik refahın ülke geneline dengeli yayılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kalkınma ajanslarımız bu anlayışla, 81 ilde yerel potansiyeli harekete geçiriyor. Şehirlerimizin yeşil ekonomiye geçiş sürecine rehberlik ediyor"dedi.

Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli SoGreen projesi hayata geçirdiklerini aktaran Kacır, "Kalkınma Ajanslarımızın uygulayıcı olarak yer alacağı SoGreen Projesiyle sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı amaçlıyoruz"diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'nin çevre, ekonomi ve toplumsal eşitliği aynı çatı altında buluşturan bütüncül dönüşüm adımı olduğuna dikkat çekti. Projeyle 81 ilde girişimcilere, mikro ve küçük işletmelere, kooperatif ve üretici birliklerine kuluçka ve hızlandırma desteği sunacakları bilgisini de veren Şimşek, yeşil teknolojilere geçmek isteyen işletmelere geri ödemeli finansman imkanları sağlayacaklarını, yeşil dönüşümün önünü açacak altyapı yatırımlarını destekleyeceklerini dile getirdi.

Çukurova Bölgesi'nde SoGreen desteği

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana ve Mersin'de de uygulanacak proje kapsamında, yeşil dönüşümün ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan dört temel destek bileşeni hayata geçirilecek.

Bu çerçevede; yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve iş modellerine dönüştürülmesi amacıyla ön kuluçka ve hızlandırma programları yürütülecek, bu programlar kapsamında başta kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar olmak üzere girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri sunulacak ve seçilen girişimlere hibe desteği sağlanacak. Temiz üretim, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilere yönelik yatırımları hayata geçirmek isteyen işletmeler için geri ödemeli finansman imkanları sunulacak. Bölgenin stratejik öncelikleri doğrultusunda ise, mavi ekonomi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi altyapısı gibi alanlara odaklanan altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından geliştirilecek güdümlü projeler aracılığıyla desteklenecek.

Bu destek bileşenleriyle Ajans, TR62 Bölgesi'nde yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. - ADANA