Söğüt'te Üreticiler Pembe Domates Fiyatlarına Tepki Gösterdi

Ekonomi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde " Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak adlandırılan Sakarya Nehri havzasındaki köylerde son hasadı yapılan pembe domateste üretici, tarlada 10 lira olan domatesin pazarda 30 TL'den satılmasına tepki gösterdi.

Söğüt ilçesinde 3 bin 60 dekar alanda yaz ve kış mevsiminde ağırlıklı olarak domates, salatalık, marul ve yeşil soğan yetiştiriliyor. Örtü altı tarımla başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere sebze sevkiyatının yapıldığı bölgede domates hasadının sonuna gelindi. Haziran ayında başlayan hasadın sonuna gelinirken, üretici tarlada 10 lira olan ürünün pazarda 30 TL'den satılmasına tepki gösterdi.

"Bu yıl hastalıkta vurdu, kalanlar bu şekilde oldu"

Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık, Akçasu, Hamitabat, Geçitli ve Tuzaklı köylerinde 3 bin 60 dekar alanda yıl içerisinde üç ürün alındığını söyleyen Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, "Marmara'nın küçük Antalya'sı dediğimiz bölgemizde seralarda domates hasadımız başladı. Bu yıl hastalıkta vurdu, kalanlar bu şekilde oldu. Bir de hastalıktan sonra piyasalar vurdu. Şu tarlada 7-8-9-10 lira. Sadece bizim kendi köyümüzde 400 dönüm üzerinde var. Akçasu, Çaltı bunlar aşağı yukarı 5 bin dönüme tekabül ediyor. Yani tonaj yüksek" dedi.

"Bizim burada 8-9 lira domates, pazarda 30 lira"

Yıldırım, parayı komisyoncu ve halcilerin kazandığı söyleyerek, "Buradan Ankara, İstanbul, İzmir, yani Konya'ya bile mal gönderiyoruz. Domates 'Çaltı domatesi' diye geçiyor. Pazarda o şekilde geçiyor. Bizim burada 8-9 lira domates, pazarda 30 lira. Arada parayı aracılar kazanıyor" dedi.

"Burada ucuz, pazarda pahalı"

Akçasu Köyü Muhtarı Orhan Kocabıçak ise, "Tarlalarda domates yetişiyoruz. Domateslerimiz şu an 8-10 lira civarında. Burada ucuz, pazarda pahalı. Biz kendimiz akıl fikir erdiremedik. Çiftçinin durumu şu an perişan. İlaç parası var, fide parası var, işçi parası var, gübre parası var. Yani bunun maliyetleri ağır" dedi. - BİLECİK