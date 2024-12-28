Somali, Mersinli Yatırımcıları Bekliyor

Ekonomi

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed Ospite, enerjiden tarıma, inşaattan madenciliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede işbirliği fırsatı bulunduğunu belirterek, Mersinli iş insanlarını ülkesine yatırıma davet etti.

Büyükelçi Ospite, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile bir araya geldi. Ülkesindeki ticari fırsatları anlatan Ospite, Somali ve Mersin'in birlikte kazanabileceği birçok sektör bulunduğunu ifade etti. Enerjiden tarıma, inşaattan madenciliğe kadar oldukça geniş bir yelpazede işbirliği fırsatı bulunduğunu dile getiren Ospite, Doğu Afrika Topluluğu Üyesi olduklarına da değinerek, Somali aracılığıyla 8 ülkede yaklaşık 350 milyon nüfuslu bir pazara gümrük avantajlarıyla ulaşma imkanı sunduklarını kaydetti.

Ospite: "İnşaat sektöründe de önemli yatırım fırsatları sunuyoruz"

Çok geniş ve verimli arazilere sahip olduklarını, zengin su kaynakları bulunduğunu anlatan Ospite, ülkelerinde yüksek miktarda domates yetiştirmelerine rağmen salça ya da sosa dönüştürecek tesise sahip olmadıkları için bu ürünleri değerlendiremediklerini belirterek, yatırım çağrısında bulundu. Aynı zamanda tropik meyvelerde de güçlü olduklarını ifade eden Ospite, Türkiye'nin tropik meyveleri Amerika'dan ithal ettiğini hatırlatıp alternatif olarak daha yakın bir pazar olan Somali'den tedarik imkanını değerlendirebileceğini kaydetti. Enerji sektöründeki güçlerine de dikkat çeken Ospite, ekvatora yakınlıkları nedeniyle yenilenebilir enerji konusunda da ciddi bir potansiyel barındırdıklarını vurgulayarak, bu sektörde de işbirliğine açık olduklarını belirtti. Hükümetlerinin 3,5 milyar dolara yeni bir başkent inşa etme kararı aldığını da hatırlatan Büyükelçi Ospite, inşaat sektöründe de önemli yatırım fırsatları sunduklarını da sözlerine ekledi.

Çakır: "Somali komşu ülkeleriyle birlikte önemli fırsatlar sunuyor"

Somali'nin Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, Mersin'in Somali'yle ticareti bulunduğunu ancak bunun istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi. Bakliyat, tahıl, eczacılık ürünleri üzerinde ticaret yapıldığını ama bu kalemlerin çeşitlendirilebileceğini kaydeden Çakır, Somali'nin komşu ülkeleriyle birlikte önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Türkiye'de Somalili öğrencilerin eğitim gördüğünü de hatırlatan Çakır, ticaretin karşılıklı hangi alanlarda geliştirilmesi hedefleniyorsa bu öğrencilerin de o alanlarda eğitim alması sağlanarak ticaret elçisi olarak değerlendirilebileceklerini kaydetti. İletişimin yalnızca ticari açıdan değil, kültürel açıdan da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Sağlıktan eğitime her alanda ortak hareket edebiliriz. Aynı zamanda üniversitelerimiz birlikte çalışıp birlikte Ar-Ge geliştirebilir, birlikte hareket edip birlikte büyüyebiliriz" dedi.

Görüşmeye, Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Tunç Demirtaş, Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Doğmuş, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve MTSO Meclis üyeleri de katıldı. - MERSİN