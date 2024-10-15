Sompo Sigorta'dan 'EHOM'da Kadın Gücü' Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Sompo Sigorta'dan 'EHOM'da Kadın Gücü' Etkinliği

Sompo Sigorta, kadın çalışanlara yönelik kişisel gelişim ve kültürel geziler içeren etkinlik düzenledi.

15.10.2024 12:18
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Sompo Sigorta, araç hasarlarının çözüme kavuşturulduğu Ekspres Hasar Onarım Merkezleri'nde (EHOM) görev yapan kadın çalışanlarına yönelik "EHOM'da Kadın Gücü" temalı etkinlik düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki gün süren bu etkinlikte, kişisel gelişim eğitimlerinden kültürel gezilere kadar geniş program sunularak, hasar onarım servislerinde çalışan kadınların önemine vurgu yapıldı.

Şirketin hasar süreçlerindeki servis hizmetlerinden biri olan EHOM, sigortalıların karşılaştıkları araç hasarlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Türkiye genelinde 90'dan fazla noktada hizmet veren EHOM noktaları hem büyük hem de küçük çaplı hasarların onarımında, sigortalılarına hizmet sunuyor.

Etkinlik, Sompo Sigorta Genel Merkezi'nde kişisel gelişim odaklı eğitimlerle başlarken Sompo Sigorta'nın akademi ekibi tarafından hazırlanan bu eğitimlerin, kadın çalışanların iş hayatında daha güçlü ve donanımlı olmalarına katkı sağlaması amaçlandı.

Sompo Sigorta, düzenlediği etkinlik ile kadın çalışanların iş hayatındaki önemini vurgularken, EHOM'da görev yapan kadın çalışanlar, müşteri odaklı hizmet anlayışının temsilcileri olarak şirketin başarısına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan, EHOM'da görev alan kadın çalışanların, Sompo'nun müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının en önemli temsilcileri arasında yer aldığını belirtti.

Arslan, "Kadınların başarılarını kutlamak ve iş hayatındaki güçlerini daha da artırmak için düzenlediğimiz bu etkinlikte, kişisel gelişim odaklı eğitimlerle de kariyerlerini desteklemeyi amaçladık. Bu eğitimler, kadın hasar danışmanlarının profesyonel becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunarken, onların iş dünyasında daha donanımlı ve güçlü bireyler olarak öne çıkmalarını sağlıyor. Bu etkinlik, Sompo ailesi olarak onlara olan teşekkürümüzün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta'dan 'EHOM'da Kadın Gücü' Etkinliği - Son Dakika

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