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Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı - Son Dakika

Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

26.10.2021 17:17

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; biri kanser, biri bebek kalp, biri kanama olmak üzere 11 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 9 adedi ithal, 2 adedi yerli üretim olan toplam 11 ilacın yayımlandığını duyurdu.

SGK TARAFINDAN ÖDENEN İLAÇ SAYISI 8 BİN 742'YE ULAŞACAK

Bilgin, geri ödeme listesine son olarak eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere SGK tarafından ödenen ilaç sayısının toplam 8 bin 742'ye ulaşacağını ifade ederken, SUT düzenlemesi ile ayrıca protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yapıldığını kaydetti.

Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

ARALARINDA KANSER İLACI DA VAR

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Söz konusu ilaçlardan 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi antidepresan ilaç, 3 adedi immünosüpresant ilaç, 3 adedi immunoglobulin, 1 adedi prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sezeryan sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sindirim sistemi ve metabolizma ilacıdır.

Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Kanser, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı - Son Dakika Ekonomi


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