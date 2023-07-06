2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak - Son Dakika
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2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak

06.07.2023 19:32

2 el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek fiyat belirlenmesi yasaklanırken, bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. Ticaret Bakanlığı konu hakkında harekete geçerek tüketiciyi aldatmaya yönelik bu tarz ilanlara 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü.

SIFIR ATANLARA 300 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kurnazlıkla sahte fiyat gösterenlere de aynı cezaların uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir." denildi.

Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak

"SOSYAL MEDYADA YER ALAN HABERLER BAKANLIĞIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Kamuoyunun malumları olduğu üzere, 6.7.2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİN ALINMASINA DEVAM EDİLECEKTİR"

Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Boş ve caydırıcı cezası olmayan bir durum. Adam sıfır araç alıyor pert çıkıyor veya kazalı boyalı çıkıyor ve ispatlıyor da üstelik ama uygulanan bir yaptırım yok.. önce ciddilik gerekir ki caydırıcı olsun.... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak - Son Dakika


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