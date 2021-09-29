Üye Girişi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık"

29.09.2021 20:58
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında arttı" "Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık" Ulaştırma...

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında arttı"

"Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'deki sinyalli hat uzunluğunu, yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla, 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. Yüksek Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8'inci Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi. TCDD'ye ait konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı. Türkiye'yi demir ağlarla örerek insan ve yük taşımacılığında demiryolu potansiyelinin arttırıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demiryollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım miktarı 212 milyar lirayı geçti. Demiryollarının yatırımdaki 2013'te yüzde 33 olan payını 2020'de yüzde 47'ye çıkardık. Demiryollarımızın modernizasyonu, yeni ve yüksek hızlı tren hatlarının inşası için seferberlik başlattık. Hükümetlerimiz döneminde bin 213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'deki sinyalli hat uzunluğunu yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. Yüksek Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık. Asrın projesi Marmaray'ı halkımızın ve dünya ticaretinin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi'nde 'Demiryolları Reformu'nu ilan ettik" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmaların neticesinde demiryolu taşımacılığında nihai hedefin 25 adet lojistik merkezinde, 20 milyon metrekarelik alanda 75 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

"2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında arttı"

Pandemi döneminde demiryollarının önemi ve değerinin arttığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarımızda ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattımız üzerinden yapılan ihracat ve ithalatta toplam 1 milyon 276 bin 134 tonluk yük taşındı. 2024 yılı sonunda bu sayıyı 20 milyon ton yüke yükseltmeyi hedefliyoruz. Pandeminin etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılında birçok gelişmiş ülke ekonomik olarak küçülme yaşarken, ekonomimiz yüzde 1,8'lik büyüme ile yükseliş trendini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirdik. Ekonomimiz, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. İstikrarlı büyümeyi yıl sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomimizdeki bu büyümeyi ülke genelindeki güçlü ve istikrarlı bir yönetim, işleyen bir ekonomi ve dinamik üretim sistemine borçluyuz. Daha da önemlisi sizlerin emek ve gayretlerinizle hep birlikte bu sıkıntılı süreçten çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık"

Demiryolu araçlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hareket ettiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "TÜRASAŞ tarafından yürütülen çalışmalarla ürün portföyünü geliştirerek öncelikle ülkemizin demiryolu araçları ihtiyacında dışa bağımlığı azaltıyoruz. Bu kapsamda hepsi milli üretimlerimiz olan banliyö, metro aracı, hızlı tren, elektrikli lokomotif, lokomotif platformu, elektrikli tren seti ile yeni nesil demiryolu bakım aracı, cer zinciri ve tren kontrol sistemi ile yeni nesil dizel motorunun tasarım ve üretimine yönelik faaliyetleri sürdürüyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz. Yine önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli banliyö projesinde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında aracımızı raylara indirmek. Bu projeleri tamamlayarak araçlarımızı raylara indirdiğimiz an metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız" dedi.

"Yük taşımalarımızda artış trendi devam ederek 25 milyon tona ulaşmıştır"

Yük ve yolcu taşımada gelinen noktaların oldukça iyi rakamlara ulaştığına belirten TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süresince demiryollarımız ticaretin devamlılığının sağlanmasında ön plana geçmiş, demiryolu taşımacılığına talep giderek artarak 2020 yılında 29,9 milyon ton yük taşınmıştır. Bu süreçte demiryolu tarihimizdeki en iyi taşıma miktarı yakalanarak, bir önceki yıla göre 600 bin ton taşıma artışı sağlanmıştır. Bu yıl geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 20'nin üzerinde yük artışı gerçekleşmiştir. Sadece miktar bazında değil taşınan yük ve parkur çeşitliliği artmaktadır. 2021 yılında da yük taşımalarımızda artış trendi devam ederek 25 milyon tona ulaşmıştır. Taşınan günlük yolcu sayılarımız da pandemi öncesi değerlerine yaklaşmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Milli, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü 20:41 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor
Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri 19:39 Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri "Hepinizi vuracağım" diye tehdit etti Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu 19:09 Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler 18:55 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor 17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti         
21:00
İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok         
19:43
"İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz         
19:09
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 21:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işletmecisi yaptık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement