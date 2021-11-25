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Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik - Son Dakika

Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

25.11.2021 20:23

Son dakika: Dövizdeki artış sonrası harekete geçen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve TBB Başkanı başta olmak üzere banka genel müdürleri ve yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirme oldu" dedi.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

SEKTÖR YETKİLİLERİ TOPLANTIYA KATILDI

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

"İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Kavcıoğlu, bugün de önceki toplantılar gibi güncel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde, faydalı bir görüşme oldu. Zaten normalde de sürekli iletişim halindeyiz. Güçlü bir iletişimle bankacılık sektörümüz Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerimizden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ"

Bugünkü toplantıda hangi konuların görüşüldüğünün sorulması üzerine Kavcıoğlu, "Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi... Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz ve öncesinde yılın değerlendirilmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, TCMB ve BDDK'nın karşılıklı görüş alışverişi..." yanıtını verdi.

"OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DEĞİL"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kurdaki dalgalanmanın ele alınıp alınmadığı hakkında bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Genel değerlendirme içerisinde bunların hepsini görüştük. Faiz indirimleri ve diğer konularda bilgilendirmeleri yaptık. Sektör, TCMB ve BDDK birbiri ile çok uyumlu ve güçlü bir şekilde iletişim içerisinde. Karşılıklı olarak, dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten normal süreç içerisinde yapıyoruz. Karşılıklı görüş alışverişlerimizi, taleplerimizi ve talepleri değerlendirerek her zaman olduğu gibi süreç içerisinde bunları yerine getiriyoruz, getireceğiz. Herhangi bir problem ve sıkıntı yok. Bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar. Böyle bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Daha önceden planlanmış olan ve sonradan da yapılacak toplantılardan biri."

"BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ SEKTÖRLERİNDEN"

Kurdaki yükselişin bankaların karlılığına ve hisse fiyatlarına etkisine dair sektörün değerlendirmelerinin ne olduğu sorusu karşısında da Kavcıoğlu, "Hepsini konuştuk. Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biri. Bankacılık sektörü NPL oranları, öz kaynak karlılığı, sermaye yapısı ve müşteri değerliliğiyle dünyanın en iyi sektörlerinden biri. Dolayısıyla yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

TBB'DEN AÇIKLAMA: YARARLI BİR GÖRÜŞME

Bu arada TBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının, uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik yararlı geçtiği belirtildi.

"GERÇEKÇİ OLMAYAN FİYAT OLUŞUMLARI"

Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ifade edilmişti.

Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Türkiye Bankalar Birliği, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik - Son Dakika
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