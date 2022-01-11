Son dakika: Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 29 kuruş zam geldi.

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Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam gelmişti. Bu zammın ardından milyonlarca LPG otogaz araç sahiplerine de bir kötü haber geldi.

OTOGAZA 29 KURUŞ ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 29 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

LPG OTOGAZIN LİTRE FİYATI

LGP otogaza gelen 29 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 9,09 olan LPG'nin litre fiyatı 9,38'e yükseldi.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.