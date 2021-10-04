Üye Girişi
Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika

Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek

04.10.2021 10:22

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %16,42 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %16,42
  • Zam bedeli: 164 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.280 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.746 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.328 lira

Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşındaki kız, telefon oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti. 10:38 13 yaşındaki kız, telefon oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güven Yalçın, bir anda nasıl Ronaldo'ya dönüştü? İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi 10:36 Güven Yalçın, bir anda nasıl Ronaldo'ya dönüştü? İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti 10:31 Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti
ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum 10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu 08:07 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
10:32 Viraja hızlı giren araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
10:31 Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
10:22 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
10:12 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum
10:08 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
Süper Lig'de ilginç tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği yaşandı Süper Lig'de ilginç tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği yaşandı         
10:39
Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor         
10:38
Viraja hızlı giren araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı Viraja hızlı giren araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı         
10:32
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak         
10:28
Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler         
10:12
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement