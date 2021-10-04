Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.280 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.746 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.328 lira
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi