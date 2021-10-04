Üye Girişi
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

04.10.2021 16:11
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021, System.String[]

Memur ve emekli maaşlarına güncelleme geliyor... Sigara kullanıcıları dikkat, sürpriz zam geldi... Taksiciler artık telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek... Ekonomi haberlerindeki son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

4 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

EKİM AYINDA KİRALARA 16,42 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEK

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Haberin detayları için tıklayın >

SİGARAYA 1 LİRA ZAM GELDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

Sigara fiyatlarına 1 lira zam gelmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Birbirinden esprili paylaşımları arka arkaya yapan kullanıcılar, fiyat artışına tepkili.

Haberin detayları için tıklayın >

TAKSİCİLER CEP TELEFONLARINI POS CİHAZI OLARAK KULLANABİLECEK

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

Taksilerde, müşteriye ve taksiciye ödeme kolaylığı sağlayacak 'mobil devrim' olarak değerlendirilen bir uygulama hayata geçiriliyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, taksiciler cep telefonlarıyla POS cihazı gibi çalışarak ödeme alabilecek.

Haberin detayları için tıklayın >

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELİYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

TÜİK'in yeni açıkladığı veriye göre, enflasyon eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Eylül ayı itibarıyla memurlara yüzde 1,23'lük fark doğdu. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına göre net bir değer kazanacak.

Haberin detayları için tıklayın >

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

Enflasyon, Ekonomi, TÜİK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: Ev kiralari 1000 tl den 2.500 ile 3000tl olmuş,marketler kurus kuruş zam koyarak sanki normal hayat varmış gibi gosteriliyor,pecete 9.90 ken simdi 22 tl civari nerede enflasyon bu devlette enflasyon 0 civarinda bu böyle 3600 ek gostergeyi noye o zaman 3.5 yildir veremiyorsunuz buyuyen turkiyede ben 2023 de hic oy kullanmiyacagim benim ailemde 3 kisiyiz cumhur 3 oy kaybetti Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • Ersin Ulus: Herseye en az yuzde 30 zam ama enflasyon yuzde 1.25 artmış tüik bu ulkeden degil kopenagdan bildiriyor sanıtım..Hangi markete gidiyorlarsa soylesinlerde vatandaslarda ordan alisveris yapsın.. Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor 22:39 Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi
Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama 19:51 Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı         
22:50
Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi         
22:27
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi         
22:08
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba         
20:55
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 23:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement