Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021

4 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

EKİM AYINDA KİRALARA 16,42 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEK

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

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SİGARAYA 1 LİRA ZAM GELDİ

Sigara fiyatlarına 1 lira zam gelmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Birbirinden esprili paylaşımları arka arkaya yapan kullanıcılar, fiyat artışına tepkili.

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TAKSİCİLER CEP TELEFONLARINI POS CİHAZI OLARAK KULLANABİLECEK

Taksilerde, müşteriye ve taksiciye ödeme kolaylığı sağlayacak 'mobil devrim' olarak değerlendirilen bir uygulama hayata geçiriliyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, taksiciler cep telefonlarıyla POS cihazı gibi çalışarak ödeme alabilecek.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELİYOR

TÜİK'in yeni açıkladığı veriye göre, enflasyon eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Eylül ayı itibarıyla memurlara yüzde 1,23'lük fark doğdu. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına göre net bir değer kazanacak.

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