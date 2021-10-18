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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

18.10.2021 15:55
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Elon Musk, bu sefer Hamster Coin'e dikkat çekti, binlerce emeklinin beklediği müjde. Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü gibi son 24 saat içinde ekonomik gelişmelerden derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi'nin sonuçlanması, 2022 yılı emekli zam oranı için ipuçlarını verdi, dogecoin'in de öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan yeni bir atılım daha geldi gibi son dakika Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

ELON MUSK, HAMSTER COIN'E ŞANS VERDİ

Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto para biriminin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olan Elon Musk, bu kez bambaşka bir coine şans verdi. Musk, bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i duyurdu. Musk'ın paylaşımının şu an 0,00000012 TL değerinde olan kripto para birimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Dogecoin'in de öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan yeni bir atılım daha geldi. Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i sosyal medyada ilan etti.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında gelecek zammı milyonlarca emekli bekliyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon maaş artışında etkili olacak. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 oldu. Bu tahmin olursa emekliler yüzde 8,46 oranında zam alacak. Buna göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

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OTOMOBİL FİYATLARINA 60 BİN TL'LİK VERGİ FARKI EKLENECEK

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022'ye kadar kademli olarak yüzde 12'ye çıkabileceği söyleniyor. Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80'lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek. Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

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6 MİLYAR DOLARLIK ALTIN REZERVİ BULUNAN ALAN KAMULAŞIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (108 tondan fazla) altın varlığı tespit edilen alan hızlıca kamulaştırılacak. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, rezervin değerinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu belirtmişti.

Söğüt'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Emekli, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

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