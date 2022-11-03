Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi - Son Dakika
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Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi

03.11.2022 10:21

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,54 artış gösterirken yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 oldu.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 85,51 OLDU

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ VERİLERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi - Son Dakika
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