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Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek

24.12.2021 22:04

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler. Tazminat noktasında bunun bedelini öder." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin açıklandığı gün dolardaki sert düşüşe dikkat çekerek "Alım fırsatı" diyen Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a çok sert çıktı.

"GERİ VİTESE TAKTI"

Durmuş Yılmaz'a yüklenen Erdoğan, "Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın kalkıp 'Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz." diye konuştu.

"MANİPÜLASYON YAPMAK SUÇ"

Asıl haber yapmanın suç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçekdışı, tamamen yanıltıcı, maksatlı ve manipülatif olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır, hem de birkaç saat içerisinde. MB'nin itibarını kırabilecek asılsız haber yayamazsınız, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız. Finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur." şeklinde konuştu.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Kamu görevinde bulunmuş kimsenin kamu aleyhinde açıklama yapamayacağını belirten Erdoğan, "Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Söylediğiniz, MB'de başkanlık yapmış olan zat da şu anda bu suçu işlemiştir. MB'de başkanlık yapacaksın, kalkacaksın, bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da hesaba çekecekler. 'Durmuş paranın, ben evin patronuyum' diyor, geçmişte yapılan haber. Bundan dolayı da kendisiyle ne dalgalar geçtiler, ayakkabılarla ilgili. Biz savunduk, düştüğü hale bak. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler. Tazminat noktasında bunun bedelini öder." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Tazminat, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek - Son Dakika
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