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Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı

14.11.2021 19:15

Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı Bölücü örgütüne karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamında Siirt'in Pervari ilçesine bağlı 2 bin 47 rakımlı Çemikari yaylasında sepet kara kovan balı hasadı yapıldı.

Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı

SİİRT - Bölücü örgütüne karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamında Siirt'in Pervari ilçesine bağlı 2 bin 47 rakımlı Çemikari yaylasında sepet kara kovan balı hasadı yapıldı.

Yaklaşık 10 bin kovana sahip 13 balcının bir araya gelerek yüksek kalitede bal üretimi yapmak üzere 2020 yılında Pervari Bal Kooperatifini kurduklarını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bal üreticilerinin 700 kovanla Çemikari yaylasında bal üretimine başladıklarını söyledi.

Demirhan, "Çemikari yaylasında, Kovanların tamamı geleneksel sepet kovanı şeklinde olup üretim gezgin arıcılık olmadan sabit arıcılık şeklinde hakiki, gerçek Pervari Balı üretilmektedir. Analizler haklı iddiamızı desteklemiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin en kaliteli balını üretiyoruz. Balda bir kalite unsuru olan prolin değeri kaliteli balda 500-600 iken, Pervari Bal Kooperatifinin yaylada üretmiş olduğu ballarda prolin değeri 1100'ün üzerindedir. İlk hasadımızı geçen yıl Tarım ve Orman bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin video konferansla canlı olarak katılımı ile yaptık. Bu yıl 1000 kovandan 3200 kg verim beklenmektedir. Sayın Valimizin talimatları ile Pervari Bal Kooperatifini destekliyoruz. Pervari balının marka değerini arttırmamız gerekmektedir. 5-7 Kasım tarihleri arasında kooperatif üyeleri DİKA teknik destek programı kapsamında "kurumsal kimlik oluşturma, e-ticaret ve kurumsal sosyal medya hesapların kullanımı eğitimi" aldı. Bu proje ile kooperatifin İnternet sitesi tasarımı ve ayrıca Pervari'ye özel süzme bal kavanozu tasarımı yapılacaktır. Ayrıca Dika'nın sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında kabul edilen 1milyon hibeli ve 1 Milyon 750bin TL bütçeli "Pervari'den Yayılan Şifa" projesi kapsamında Pervari'de bal paketleme tesisi kurulacaktır" dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da terörle kararlı mücadele sonucu bölgenin huzura kavuştuğunu, huzur ve güvenle birlikte bölgede tarım ve hayvancılık ve arıcılık üretiminin arttığına vurgu yaptı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu gün çok özel bir gün yaşıyoruz. Pervari Kara kovan sepet balı hasadı için buraya geldik. Geldiğimiz yer Çemikare yaylası. Hemen şu gördüğümüz Herekol Yazlıca Dağının en yüksek tepesi Herekol burnu. Allaha şükrediyoruz. Yıllardır bir terör belasına uğraştık. Ama Allah'ın izniyle; devletimizin, milletimizin gücüyle, birliğiyle, beraberliğiyle, askerimizin, polisimizin ve korucularımızın gece gündüz vatandaşlarımızla omuz omuza verdikleri mücadele ile terörü bir daha gelememek üzere topraklarımızdan attık, atacağız. Dağlarımızda, yaylarımızda patikalarımızda sadece bizim göçerlerimiz, köylülerimiz arıcılarımız, üreticilerimiz ve memleketimizin güzelliklerini görmeyle gelen misafirlerimiz göreceklerdir. Başka hiçbir kimse buralara ayak basamaz basamayacak. Siirt'in tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var. Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra Pervari Balı, Siirt Fıstığı, Zivzik Narı bizin önemli marka ürünlerimizdir. Kadimden beri Pervari Balı özellikle Çemikari balı, çok özel bir bal olarak biliniyor. Bu geleneksel üretimi sepet kara kovan balı olarak hiç bir katkı, bir şeker vermeden üretmek için arıcı kardeşlerimiz bir araya geldiler.2020 senesinde kooperatif kurdular. Sadece bu bölgede bin kovanla gezgin olmadan bal üretmektedirler. Bu daha da geliştirilecek. Fenni balcılıkta yapılacak. Bütün fenni analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor. Mutlaka hak ettiği değerini bulacaktır" diye konuştu.

Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı
Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı
Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı
Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı
Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı

Pervari, Terör, Kovan, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Siirt'te terörden temizlenen bölgede bal hasadı yapıldı - Son Dakika
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