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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6)

25.12.2021 11:04
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0356950,56
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0873980,48
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1745700,40
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0335670,39
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,6006180,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,1544604,76
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1294763,39
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,2247680,29
Ak Portföy Değ. Fon0,2166690,23
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon0,0244470,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,9896730,88
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu2,1003780,44
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0365750,42
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,2304770,36
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,9080790,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,1046470,41
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0238630,36
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,4038110,34
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1711200,33
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2474920,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,852595-25,82
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu14,190166-25,78
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,091722-25,77
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,934126-25,43
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,094422-25,29
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1077,356916-27,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,019751-27,43
QNB Finans Portföy Altın BYF57,507946-27,36
QNB Finans Portföy Gümüş BYF53,417030-26,48
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF26,679931-25,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,138344-26,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,065259-24,80
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,513003-24,10
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,302389-24,01
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon0,828401-23,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,128621-25,28
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,209767-24,75
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,085870-23,69
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,196468-23,59
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,094154-23,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,590579-30,10
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,450692-29,01
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,801012-26,50
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,131283-25,87
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,134638-25,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,044066-25,83
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,788853-24,77
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,088411-23,72
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,322219-23,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,673358-22,84
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Inveo Portföy Altın Fon1,363627-24,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,054405-24,79
HSBC Portföy Altın Fonu5,461912-24,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,092140-24,21
Deniz Port. Altın Fonu0,078415-23,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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