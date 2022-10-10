İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı - Son Dakika
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İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı

10.10.2022 11:39

İstanbul'da Yenibosna'daki bir AVM'de yeni şubesini açan bir bilgisayar firmasının 25 bin TL değerindeki bilgisayarları 18 bin liradan satışa sunması izdihamı oldu. İlk 4 saatte 50 bilgisayar satılırken, satın alınan bilgisayarlar 1 hafta sonra sahiplerine teslim edilecek.

Bir fenomen ile anlaşarak sosyal medya üzerinden mağaza açılışını duyuran firma, dakikalar içerisinde işyerinin önünde kuyruk oluştu. Sıra numarası vererek 3'erli gruplar halinde bilgisayar kampanyası için müşterileri içeri alan firma 4 saatte 50 adetlik kampanya ürünlerini tüketti.

25 BİN TL OLAN BİLGİSAYARI 18 BİN TL'YE ALDILAR

Piyasada yaklaşık 25 bin liraya toplanacak masa üstü bilgisayar parçalarını 18 bin TL'den satılacağını duyuran firma, gençleri mağazanın önüne topladı. Sosyal medyadan fiyatları duyan, özellikle oyun meraklısı gençler mağazaya akın ettiler. Kampanyanın duyurulmasından 15 dakika sonra mağaza önünde beliren gençler, kuyruğa girerek şanslarını denediler. 50 adet ile sınırlı olan satışlarda 70. sıraya kadar numara temin edenler, ürün alabildi.

KUYRUKTA 3 SAAT BEKLEDİLER

Kuyrukta 3 saat bekleyen gençler, piyasada 25 ile 27 bin lira arasında alabilecekleri, ekran kartı, işlemci, ram gibi donanımları 18 bin liradan verilmesinin sevindirici ve ilgi çekici olduğunu bildirdiler. Oyun, yazılım gibi sektörlerde hem öğrenci hem de geliştirici olan gençler, bu kampanya ile marka bağlılığının oluşturulabileceğini söylediler. Farklı eksikliklerini de mağazadaki açılışa özel kampanya fiyatları ile tedarik ettiklerini belirten müşteriler, yeni mağaza açılışlarının artık, sosyal medya üzerinden düzenlenen fenomen buluşmaları ve kampanyalar ile anlamlı hale geldiğini sözlerine eklediler.

CİHAZLAR BİR HAFTA SONRA TESLİM EDİLECEK

İstanbul'da 5. şubesini açan bilgisayar satış mağazası ise bazı AVM'lerde uygun kira anlaşmaları yaparak büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi. Depolardaki stokları eritmeyi ve yeni nesil cihazlara yer açmayı hedefleyen kampanya, özellikle üniversiteye yeni başlayan gençleri mutlu etti. Cihazlar bir hafta sonra teslim edilecek.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Yenibosna, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı - Son Dakika
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