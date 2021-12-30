Son dakika haberi: Cengiz Holding 2022'de enerji ve maden yatırımlarını artıracak

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, gelecek dönemde madencilik sektöründe kazandıkları önemli deneyimi yurt dışına taşımaya devam edeceklerini, yenilenebilir enerjide de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında en yeni teknolojileri kullanarak, en verimli üretimi sağlayarak sanayide öncü şirketlerden biri olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Cengiz, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında AA muhabiri ile 2021 değerlendirmelerini ve 2022'den beklentilerini paylaştı.

2021'in, yeni yatırımları hayata geçirdikleri bir yıl olduğunu anlatan Cengiz, aynı zamanda Türkiye'de 40 yılı aşkın sürede biriktirdikleri büyük deneyimi yurt dışına taşıdıkları önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Cengiz, yılın son çeyreğinde Bingöl'de Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santralinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, "Toplam kurulu gücü 580 megavat olan santralde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor. Yine son çeyrekte Eti Bakır Samsun İşletmesi'ndeki bakır üretimine entegre şekilde faaliyet gösterecek bir gübre tesisi yatırımına başladık. 1,5 milyar lira yatırım yaptığımız bu önemli tesiste yılda 250 bin ton diamonyum fosfat (DAP) gübresi üreteceğiz. Bu tesis, cari açığın azaltılmasına her yıl 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak." diye konuştu.

Yurt dışı ayağında ise enerji ve madencilik sektörlerine öncülük edecek adımlar attıklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da üç bölgede bakır ve altın madeni arama faaliyetlerine başladık. Kırgızistan'daki yatırımımız Tereksay Altın Madeni, üretime başlamak üzere. Ayrıca Özbekistan'da toplam kurulu gücü 460 megavat olacak iki doğal gaz çevrim santralimizin kurulumları sürüyor. Santraller 2022'de tamamlanacak. Dolayısıyla hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ekonomiye ilişkin yaşanan tüm gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Burada sadece faiz ortamını değil, ekonominin bütününü göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Tabii ki faizin düşük olması, yatırımları artırıcı etki sağlıyor ama diğer taraftan kurdaki dalgalanmalar da hem girdi maliyetlerimizi hem de yatırım maliyetlerimize yansıyor. Biz Türkiye'nin sağlam temelli ekonomisine güveniyoruz ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Cengiz Holding enerji, madencilik, inşaat gibi ana sektörlerde 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni yatırımlarımızla büyürken Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet yürüttüğümüz farklı bölgelerde sağladığımız istihdamı da artıracağız. Şu anda devam eden özellikle yurt dışındaki yatırımlarımızın önemli bir kısmı 2022'de tamamlanacak, üretime olan katkımızı sürdüreceğiz."

"Eti Alüminyum'da çok önemli AR-GE çalışmalarımız var"

Ahmet Cengiz, bu yıl enerji sektöründe küresel bir kriz yaşandığını, doğal gaz, petrol, kömür fiyatlarındaki hızlı artışın, enerji fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Cengiz Holding olarak enerji alanında elektrik üretimi, satış, dağıtım ve doğal gaz dağıtımı faaliyetlerini yürüttüklerine işaret eden Cengiz, özellikle üretimde yenilenebilir enerji alanında yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Cengiz, bu yıl rüzgar enerji santralleri (RES) yatırımına başladıklarını hatırlatarak, "Sinop, Çankırı ve Kocaeli'de üç etapta tamamlanacak toplam 28 türbinden oluşacak RES'lerimizin üç türbini üretime başladı. Projeyi 2022 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Yine Bingöl'deki HES ve GES'ten oluşan hibrit enerji santralimize RES'i de eklemek gibi bir planımız var. Eğer burada planladığımız gibi ilerleyebilirsek yeni yılda bu projeyi de devreye alabiliriz." dedi.

Türkiye'nin cevherden alüminyum elde eden ve madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre alüminyum fabrikası Eti Alüminyum'daki gelişmelerden de bahseden Cengiz, şunları söyledi:

"Eti Alüminyum, Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor ve ekonomi için büyük değer yaratıyor. Eti Alüminyum'un Konya, Seydişehir tesislerinde yılda 82 bin tonluk üretim yapılıyor ve bu üretimle her yıl 275 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiliyor. Burada yine yan ürün olarak 400 bin tona yakın farklı formlarda alüminyum hidroksit ve alüminyum oksit üretiyoruz ve bu ürünleri 75 ülkeye ihraç ediyoruz. 2020'de 21 milyon dolarlık ihracat yaptık, bu yıl bu rakamı üç kat artırdığımızı tahmin ediyoruz. Eti Alüminyum'da çok önemli Ar-Ge çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni ürünlerimizle ilgili çalışmalar sonlandığında açıklayacağız."

"Yenilenebilir enerji alanında yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz"

Ahmet Cengiz, Holding'in yurt dışı faaliyetlerine de değinerek, Azerbaycan'da Qaşqaçay ve Elbeydaş'ta bakır, Ağduzdağ'da ise altın madeni arama faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.

Yer altı zenginliklerini Azerbaycan ekonomisine kazandırarak bölgesel istihdama önemli katkıda bulunacaklarını belirten Cengiz, Kırgızistan'daki yatırımları Tereksay Altın Madeni'nin de üretime başlamak üzere olduğunu bildirdi.

Cengiz, Tereksay Altın Madeni'nin Kırgızistan'ın en büyük 4 maden tesisi arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde madencilik sektöründe kazandığımız önemli deneyimi yeni yatırımlarla yurt dışına taşımaya ve ülkemizi bu alanda gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında en yeni teknolojileri kullanarak, en verimli üretimi sağlayarak sanayide öncü şirketlerden biri olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki verileri ve trendleri göz önünde bulundurarak, enerjideki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz ve özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Holdingin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi veren Cengiz, özellikle yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırımların bu konudaki hedeflerinin yönünü gösterdiğini söyledi.

Cengiz, hidroelektrik santralden elektrik üretiminde özel sektörde Türkiye lideri olduklarını, bunu RES ve GES üretimine de taşımak istediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmaya büyük önem veriyoruz. Her yıl cari açığın kapanmasına 750 milyon dolarlık katkıda bulunan Eti Bakır'ın 9 işletmesindeki su ve karbon ayak izini çıkardık. Dünya bakır üretimi ortalamalarına baktığımızda 1 ton bakır üretimi için 97 metreküp su kullanıldığını görüyoruz. Bu miktar Eti Bakır tesislerinde 73 metreküp. Yine dünyada bakır işletmelerinin ortalama karbon emisyon oranı üretilen her bir kilogram bakır için 3,7 kilogram karbondioksit civarında. Eti Bakır'da ise bu oran 3,2 kilogram.

Gelecek beş yıl içinde ayak izimizi yüzde 10 daha düşürme hedefimiz var. Yine Eti Alüminyum'da üretimde daha önce fuel oil kullanılırken yatırım yaparak bunu doğal gaza çevirdik. Burada özelleştirme sonrasında yaptığımız yatırımlarla AB normlarında belirtilenden yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaştık. Eti Alüminyum'da geri dönüşüm ve geri kazanım konusunda da çalışmalarımız var. Aralık 2020'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandıktan sonra atık yönetimi alanında önemli kazanımlar elde ettik. 1 yılda yaklaşık 80 ton atığı geri dönüştürdük."