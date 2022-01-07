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Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor

07.01.2022 20:39

Son dakika haber: Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyorArap İşbirliği Zirvesi'nde, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'nde, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi çatısı altında, 7.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ve 4.Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu eş zamanlı olarak 26-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da bir otelde düzenlenecek

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap ülkelerinin Türkiye'ye ilgi duyduğunu ve fuarın ciddi anlamda yatırım gücü sağlayacağını kaydetti.

"Arap yatırımcılar Türkiye ile çalışmak istiyor"

Attar, TÜRAP olarak 15 yıldır Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yatırım ortaklığı ve işbirliği konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydederken, 16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'ne ciddi bir şekilde hazırlandıklarını vurguladı.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, "15 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza Arap büyükelçileri ve Arap Bakanlar katılım sağladı. Bütün ticaret odaları ilgi gösteriyor. Hepsi ile ciddi bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl da Arap ülkelerinden ciddi bir talep var. Arap yatırımcılar Türkiye'ye gelmek için bizimle her türlü çalışmaya ortak oluyorlar. Arap Bakanları ziyaret ediyoruz, Arap ülkelerini ziyaret ediyoruz. Herkesten olumlu dönüşler alıyoruz. Türkiye'de gelmek ve yatırım yapmak istiyorlar. Özellikle gayrimenkulle çok ilgililer" dedi.

"Türkiye ekonomisine can suyu olacak"

Fuara katılmaları için görüştükleri Arap işadamlarının Türkiye'den övgüyle bahsettiklerini belirten Attar, "Bu yılki fuar organizasyonumuz Türkiye'ye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. Türk ekonomisine can suyu olacak. Buna inanıyorum çünkü görüştüğümüz tüm Arap işadamları, Türkiye'den övgüyle bahsediyor ve işbirliği yapmak istediklerini söylüyorlar. Özellikle bu yıl düzenleyeceğimiz fuardan çok umutluyum. Ağır bir pandemi döneminden çıktık ve herkes bir takım adımlar atmak istiyor. Bu yılki fuar Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne can suyu olacak ve Arap iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapmasını teşvik edecek. TÜRAP olarak sadece gayrimenkul değil yapı, inşaat ve sanayi alanında da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Arap ülkelerindeki sanayi bölgeleri ile Türkiye'deki sanayi bölgelerinin ortak çalışmalarda buluşacağı yeni projelerimiz var. Bu anlamda işbirliğini güçlendirecek çok büyük adımlar atacağız. Arap yatırımcılar çalışmalarını İstanbul'da yoğunlaştırmış olsa da tüm Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Türkiye iyi bir yatırım ülkesi. Özellikle Karadeniz'de yatırım yapmak istiyorlar. Bizim bu çalışmalarımız sayesinde yatırımların Türkiye geneline yayılacağını ve Türkiye'nin pek çok şehrinde ekonomik gelişime katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye güvenli liman"

Yatırımcıların pandemi döneminde olumsuz etkilendiğini belirten Attar, Ağustos ayında gerçekleştirdikleri fuarın büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye'ye gelen Arap yatırımcıların memnun ayrıldığını ifade etti. Attar, bu yılki gayrimenkul fuarının hepsinden büyük olacağını vurgularken bu yılki katılımcı ülke sayısının da arttığını kaydetti. Arap ülkeleriyle birlikte Türkiye başta olmak üzere Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetlerinden ciddi bir katılım olacağını ifade eden Attar, "Tüm bu çalışmalarımızla ve güçlü işbirliklerimizle, Türkiye'nin ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız. Türk firmalarının katılımını bekliyoruz. Önemsiyoruz. Yurt dışından gelen yatırımcılar Türk firmalarının talepleri ve önerileri doğrultusunda hareket etmek istiyor. Bu yüzden Türk firmalarının katılması ve söz sahibi olması çok önemli. Türk firmalarının bu fuarda satış yapma imkanı, yurt dışından yeni işbirlikleri kurma imkanı olacak. TÜRAP bu işbirliklerinin kurulması ve ileriye taşınması için Türk firmalara her zaman destek olacaktır. Dilerim böyle büyük organizasyonlar daha da artar. Türkiye'nin bu tarz organizasyonlara ihtiyacı var. Yabancı yatırımcının bu ülkeyi tanıması, yatırım yapması çok önemli. Türkiye hem ekonomik hem de coğrafi açıdan değerli bir ülke. Türkiye güvenli bir liman. Bu yüzden Arap yatırımcılar Türkiye'den firmalarla birlikte iş yapmak istiyorlar. Hepimiz daha çok çalışmalı ve bu tarz organizasyonları daha çok yapmalıyız. Biz TÜRAP olarak yıllardır çok iyi şekilde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Pek çok Arap ülkesi bize ilgi gösteriyor. Bugüne kadar bizim çalışmalarımıza en 50 bin Arap şirketi katıldı. Biz bu ilgiden gayet memnunuz. Fuarımızda pandemiye karşı gerekli tüm önlemler alınacaktır. Katılımcılarımızın endişelenmesine gerek yok. Türkiye zaten pandemiyle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Biz de gerek hazırlık esnasında gerekse fuar boyunca tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor

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Togo Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Türkiye, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Arap işadamları gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Ekonomi


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