Son dakika haberleri: Beyşehir Gölü'ndeki balıkçıların buzla mücadelesi sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şiddetli soğuklar nedeniyle kıyı kesimleri buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nde bazı balıkçılar buzları kırarak açtıkları yolda avlanmaya çalışıyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde günlerdir hüküm süren şiddetli soğuklar nedeniyle kıyı kesimlerinin buzla kaplanması balıkçılık faaliyetlerinin durmasına yol açtı. Ancak, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan avcılar, bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar ile kıyı kesimlerde kalınlığı 10-12 santime ulaşan buza ve zorlu doğa şartlarına rağmen avlanmaya çalışıyor. Balıkçılar, Çiftlik Mahallesi limanında bulunan tekneleriyle liman ile göl açıkları arasında kalan buz tabakasını kırarak buzlar arasında yol oluşturdu. Balıkçılar, bu yolu kullanıp çıktıkları açıklarda avlandıktan sonra limanlarına dönüş yapabiliyor.

"Bugünlerde balıkçıların neredeyse tamamına yakını mesaiye ara verdi"

Balıkçı Hasan Yılmaz, Beyşehir Gölü kıyılarının donmasının ardından balıkçılık faaliyetlerinin durmadığı nadir yerleşim merkezlerinden birisi olduklarını belirterek, "Göl dondu, işimiz zorlaştı" dedi. Kıyıların donup buzla kaplanmasının ardından köyden açıklara av için çıkabilmek amacıyla teknelerle bir araya gelip el birliği ile buzları kırarak yol açtıklarını belirten Yılmaz, "2-3 tekne birleştik, daha da kalınlaşmadan daha gölün donduğu ilk günlerden itibaren kırdık buzu. Tek tekne olarak kıramazdık bu buzu. O şekilde şu anda aynı yerden, aynı istikametten her gün açıklara gidip gelebiliyoruz. Bu şekilde açıklara teknelerimizle gidip avlanabilmek için ağlarımızı serebiliyoruz. Beyşehir Gölü'nde bugünlerde balıkçıların neredeyse tamamına yakını mesaiye ara verdi. Ama sayılı kişiler kaldı. Gölde bu zorlu şartlarda av yapmayı sürdüren nadir köylerden birisidir Çiftlik Mahallemiz" diye konuştu.

Dondurucu soğuklarda ve buz kütleleri arasından açıklara gidip gelmenin ve avlanmanın zorluklarına da dikkati çeken Yılmaz, "Risk var, tekne delinebilir buzdan böyle havalarda. Oldu da yani birkaç sefer başımıza geldi. Allah korusun ne olacağı belli olmaz. Kış günü tabi. Sis de basabilir, kar yağabilir, şu anda teknoloji geliştiği için cep telefonlarıyla yolumuzu bulabiliyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu, çok sıkıntılıydı. Yine hala akıllı telefon kullanmayanlar da var. Ağlar buza denk gelebilir, parçalanabilir. O yüzden korkumuzdan şu an ağlarımızın yarısını çıkarıyoruz. Gidip geliyoruz avlanmaya ama balık da çok az çıkıyor. Kadife balığı ve 3-5 de sazan var. Ağ serdiğimiz yerler limanımıza yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunuyor" şeklinde konuştu.

Avlanma faaliyetleri fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor

Öte yandan, Çiftlik Mahallesi'nde buz tutan kıyılarda zorlu koşullarda yürütülen avlanma faaliyetleri fotoğraf sanatçıları ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf makinelerinin yanı sıra dronla da bölgeye gelen fotoğrafçılar, balıkçıları hem yerden hem de yükseklerden fotoğraf karelerine yansıtabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Beyşehir Gölü kıyılarının donmasının ardından buz kütleleri arasında fotoğraf mesaisinin yeniden başladığını vurgulayarak, "Uzun bir yağışsız dönemden sonra karın yağmasıyla birlikte gerçekten ortalık şenlendi. Biz de gölün donmasını fırsat bildik ve fotoğraf çekmeye geldik. Balıkçılar, buzları kırarak balığa çıkıyor. Burada insan oğlunun balıkçıların, doğayla mücadelesine şahit oluyoruz. Zor şartlarda, evlerine ekmek götürebilmek için buzları kırıyorlar, avlanıyorlar. Balık dolu kasalarla kıyıya yanaştıklarında ise onların sevincini görmek gerekiyor" dedi. - KONYA