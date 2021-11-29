Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,098505
|0,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,131352
|0,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|14,523220
|0,61
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,312523
|0,55
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,305481
|0,45
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|62,986742
|4,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|72,264891
|4,61
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.183,848525
|4,26
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|59,969780
|2,88
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,401850
|1,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,061537
|1,33
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,592066
|0,89
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,089237
|0,64
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,931278
|0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,177092
|1,79
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,087185
|1,34
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,936329
|0,62
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|11,878651
|0,45
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,031280
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,057951
|2,14
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,094155
|1,46
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,766502
|1,36
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,355951
|1,07
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,327593
|0,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,092847
|1,66
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,788562
|1,19
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,752966
|1,17
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,385822
|1,15
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|2,562829
|1,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,332475
|1,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,057844
|1,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,790566
|1,56
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,462097
|1,48
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,097537
|1,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,011264
|0,15
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,036923
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,387473
|0,13
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,053439
|0,13
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,157892
|0,13
Kaynak: AA
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