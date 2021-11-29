Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,098505 0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,131352 0,64 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 14,523220 0,61 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 15,312523 0,55 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,305481 0,45 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 62,986742 4,82 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 72,264891 4,61 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.183,848525 4,26 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 59,969780 2,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,401850 1,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,061537 1,33 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,592066 0,89 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,089237 0,64 Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,931278 0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,177092 1,79 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,087185 1,34 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,936329 0,62 Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF 11,878651 0,45 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,031280 0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,057951 2,14 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,094155 1,46 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,766502 1,36 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,355951 1,07 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,327593 0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,092847 1,66 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,788562 1,19 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,752966 1,17 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,385822 1,15 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 2,562829 1,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Nurol Portföy Altın Fonu 1,332475 1,59 Fiba Portföy Altın Fonu 0,057844 1,59 HSBC Portföy Altın Fonu 5,790566 1,56 Inveo Portföy Altın Fon 1,462097 1,48 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,097537 1,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,011264 0,15 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,036923 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,387473 0,13 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,053439 0,13 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,157892 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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