Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak

23.06.2023 11:30

Son dakika: Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi. Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" diye konuştu.

TOPLAM 2,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Bakan Göktaş, vatandaşlara toplam 2,7 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

YAKLAŞIK 1,4 MİLYON VATANDAŞA ÖDEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

"YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" dedi.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Bir küçükbaş hayvan 6 bin tl Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Aile destek ödemeleri bugünmü yatacak bilgisi olan varmı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi, yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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