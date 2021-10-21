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Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü - Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü

21.10.2021 14:10

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirime giden Merkez, bu ay beklentilerin üstünde bir indirime gitti. Politika faizinde 200 baz puanlık indirim yapılırken, faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü.

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirime giden kurul, bu ay ise 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." denildi.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE İNDİRİM

Merkez'in yaptığı 200 baz puanlık indirim piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 50-100 baz puan arasında bir indirim bekliyordu.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDEKİ İYİLEŞMENİN SÜRMESİ BEKLENMEKTE"

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

"POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 16 OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.

Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.

"KURUL KARARLARINI ŞEFFAF VE VERİ ODAKLI ALMAYA DEVAM EDECEK"

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Karar öncesi 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49'a fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise kararla birlikte 532 liradan 544 lira seviyesine yükselerek 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi.

Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Enflasyon, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • new world: Uygulama harika faizi indir doları artır ..zengin malını katlasin gariban. Olan malını kaybetsin.... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Nurettin Solak: fakir de hak ettiğini yaşıyor şaşırtıcı bir durum yok kendi tercihleri 3 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü - Son Dakika
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