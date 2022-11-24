Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri artırıldı.
Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › Otomobilde beklenen ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni matrah limitleri... - Son Dakika