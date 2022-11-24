Otomobilde beklenen ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni matrah limitleri...

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Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri artırıldı.

1600 CC ARAÇLARDA ALT LİMİT 64 BİN TL ARTTI

Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DA MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: