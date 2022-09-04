Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü

04.09.2022 15:11

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine dair tahminlerin bulunduğu yeni Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 2022 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65 olarak belirlendi. Dolar tahminiyse 2022 yılı için 16,62 TL, 2023 yılı için 21,52 TL, 2024 yılı için 24,62 TL, 2025 yılı için 25,76 TL oldu. Mevcut programda işsizliğin de tek haneye düşeceği tahmin ediliyor.

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

ENFLASYON HEDEFLERİ BELİRLENDİ

2022 enflasyon hedefi ise yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak. Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

İŞSİZLİKTE 2024'TE TEK HANE HEDEFİ

İşsizlik için hedef 2022'de yüzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi.

KİŞİ BAŞI GELİR 2023'TE 10 BİN DOLARI AŞACAK

Kişi başına gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi.

DOLAR TAHMİNLERİ

Yol haritasında milli gelir için tahminlerin TL ve ABD doları cinsi de paylaşıldı. Bu tahminlere göre ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 2025 yılı için 25,76 oldu.

İHRACAT HEDEFİ 255 MİLYAR DOLAR

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlendi. İhracat hedefleri 2023 için 265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 2025 için 305 milyar dolar olacak. İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.

TURİZM GELİRİ HEDEFLERİ

Programda turizm geliri hedefi bu yıl için 34 milyar dolar oldu. 2023'te 45 milyar dolar, 2024'te 55 milyar dolar ve 2025'te 62 milyar dolar gelir hedeflendi.

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Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü - Son Dakika
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