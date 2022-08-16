Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde - Son Dakika
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Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde

16.08.2022 10:10

TÜİK, temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda en çok konut alan yabancılar içinde bin 28 konutla Ruslar birinci sıraya yerleşti. 431 konut ile İranlılar ikinci olurken, 380 konut ile Irak vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.

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SON DAKİKA: Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde - Son Dakika
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