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Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak - Son Dakika

Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak

10.02.2022 12:57

Son dakika: Bakan Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini cumartesi günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi tedbir açıklayacak. Bakan Nebati'nin, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.

LONDRA TEMASLARI SONRASI BAHSETMİŞTİ

Londra temasları sonrası yaptığı açıklamada finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" ifadelerine yer vermişti.

Son dakika: Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini cumartesi günü açıklayacak

100'E YAKIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nebati 7- 8 Şubat tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNİ ANLATTI

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

YORUMLAR (3)
  • Kamil Toygar : Ne paketi hikaye gözlerime bak dedi dolara müdahale olunca baktık ki dolar 18 TL iken akaryakıt 10 TL idi şimdi dolar 13.60 akaryakıt 1 Euro aldığımız ürünlerde Avrupa fiyatı maaşlar Afrika ise Afrika modeli sonra küçük esnaf çarpıldı dedi dolara müdahale sonrası biz anladık sizin paketlerinizi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DOĞRUCU DOĞRUCU : Zaten nedense ya gece ya hafta sonu yapılıyor açıklamalar piyasalar kapalıyken, aynı esnada bir kaç milyar dolarda satıldımı tadından yenmiyor dolar aşağı diyoruz hokus pokus Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erol Atıcı: Sayın bakan acaba düşünüyorumu. Onar akaryakıt a elektrik ve doğal gaz a zam yaptıkça diğer zamların otomatik oluştuğunu. Hükumet e zam serbest esnaf a yasak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak - Son Dakika
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