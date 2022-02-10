Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi tedbir açıklayacak. Bakan Nebati'nin, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.

LONDRA TEMASLARI SONRASI BAHSETMİŞTİ

Londra temasları sonrası yaptığı açıklamada finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" ifadelerine yer vermişti.

100'E YAKIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nebati 7- 8 Şubat tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNİ ANLATTI

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.