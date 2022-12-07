Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı

07.12.2022 11:53

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de sürekli zam yaptıkları için FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu zincir marketlerle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yapılan denetimlerin ardından 5 market daha mühürlenirken, şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı 10'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında marketlerle ilgili denetimleri sıkılaştırıcaklarını bildirmişti. Erdoğan "Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: FETÖ İLE İRTİBATLARI ARAŞTIRILMALI

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın sözlerine destek vermiş ve "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuşmuştu.

SAVCI SAYAN'IN TALİMATIYLA DENETİMLER SIKILAŞTI

İktidarın art arda gelen bu tepkileri sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

5 MARKET DAHA MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi.

"HALKIMIZIN HİZMETKARIYIZ"

Ağrı'da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, "Halkımızın hizmetkarıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

Zamlar nedeniyle iktidarın hedefindeydiler! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a yükseldi
YORUMLAR (5)
  • Metin 4126556metin: Bugüne kadar sesiniz çıkmadı. Hükumeti hedef alan açıklama yapılınca hemen operasyon.Sonra biz millet için çalışıyoruz diyorlar.Bırak yaaa... Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Necati Çolak : Sanki tarım kredi koparatifin marketleri çok uçuz geçin bu algı işini kimse yemiyor boş sayın sayan tarım kredi koparatifi lerini de bir denetleyinde görelim ama siz denetlemeye gelmeden önce haber verir fiyatlarda indirim yaparlar sizde şovunuzu yaparsınız bu denetimler seçim yaklşıncamı aklınıza geldi Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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Savcı Sayan, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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