Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizeOcak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.

Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırmaya başladı.

İşte aylığa göre yeni maaşlar:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13

Ek zam farkı: 1.057,04

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00

Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00

Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75

Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

Ek zam farkı: 1.168,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

Ek zam farkı: 1.179,68

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50

Ek zam farkı: 1.191,36

ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

Ek zam farkı: 1.203,04

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00

Ek zam farkı: 1.214,72

ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

Ek zam farkı: 1.226,40

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

Ek zam farkı: 1.238,08

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75

Ek zam farkı: 1.249,76

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

Ek zam farkı: 1.261,44

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

Ek zam farkı: 1.273,12

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

Ek zam farkı: 1.284,80

ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

Ek zam farkı: 1.296,48

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

Ek zam farkı: 1.308,16

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25

Ek zam farkı: 1.319,84

ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

Ek zam farkı: 1.331,52

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

Ek zam farkı: 1.343,20

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

Ek zam farkı: 1.354,88

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25

Ek zam farkı: 1.366,56

ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

Ek zam farkı: 1.378,24

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

Ek zam farkı: 1.389,92

ARALIK MAAŞI: 12.000,00



Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00

Ek zam farkı: 1.401,60

ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

Ek zam farkı: 1.413,28

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50

Ek zam farkı: 1.424,96

ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

Ek zam farkı: 1.448,32

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

Ek zam farkı: 1.460,00

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

Ek zam farkı: 1.471,68

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75

Ek zam farkı: 1.483,36

ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

Ek zam farkı: 1.495,04

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

Ek zam farkı: 1.506,72

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

Ek zam farkı: 1.518,40

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00

Ek zam farkı: 1.635,20

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

Ek zam farkı: 1.752,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

Ek zam farkı: 1.868,80

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50

Ek zam farkı: 1.985,60

ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

Ek zam farkı: 2.102,40

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

Ek zam farkı: 2.219,20

ARALIK MAAŞI: 20.000,00