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Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika
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Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yapılan ek zam oranı yüzde 11,68 olarak açıklandı. Emekli maaşlarına yapılan ek zamla birlikte emekli ve memur maaş zammı eşitlenmiş oldu. Peki yapılan son düzenleme sonrası maaşlar nasıl şekillendi? Detaylar haberimizde...

24.01.2024 - 12:14,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizeOcak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.

Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırmaya başladı.

İşte aylığa göre yeni maaşlar:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
  • Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
  • Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
  • Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
  • Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
  • Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
  • Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
  • Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
  • Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
  • Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
  • Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
  • Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
  • Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
  • Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
  • Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
  • Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13
  • Ek zam farkı: 1.057,04

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
  • Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
  • Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
  • Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
  • Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
  • Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
  • Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
  • Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
  • Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
  • Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
  • Ek zam farkı: 1.168,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25
  • Ek zam farkı: 1.179,68

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50
  • Ek zam farkı: 1.191,36

ARALIK MAAŞI: 10.300,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75
  • Ek zam farkı: 1.203,04

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00
  • Ek zam farkı: 1.214,72

ARALIK MAAŞI: 10.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25
  • Ek zam farkı: 1.226,40

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50
  • Ek zam farkı: 1.238,08

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75
  • Ek zam farkı: 1.249,76

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00
  • Ek zam farkı: 1.261,44

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25
  • Ek zam farkı: 1.273,12

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
  • Ek zam farkı: 1.284,80

ARALIK MAAŞI: 11.100,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75
  • Ek zam farkı: 1.296,48

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00
  • Ek zam farkı: 1.308,16

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25
  • Ek zam farkı: 1.319,84

ARALIK MAAŞI: 11.400,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50
  • Ek zam farkı: 1.331,52

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75
  • Ek zam farkı: 1.343,20

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00
  • Ek zam farkı: 1.354,88

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25
  • Ek zam farkı: 1.366,56

ARALIK MAAŞI: 11.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50
  • Ek zam farkı: 1.378,24

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75
  • Ek zam farkı: 1.389,92

ARALIK MAAŞI: 12.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
  • Ek zam farkı: 1.401,60

ARALIK MAAŞI: 12.100,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25
  • Ek zam farkı: 1.413,28

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50
  • Ek zam farkı: 1.424,96

ARALIK MAAŞI: 12.400,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00
  • Ek zam farkı: 1.448,32

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25
  • Ek zam farkı: 1.460,00

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50
  • Ek zam farkı: 1.471,68

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75
  • Ek zam farkı: 1.483,36

ARALIK MAAŞI: 12.800,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00
  • Ek zam farkı: 1.495,04

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25
  • Ek zam farkı: 1.506,72

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50
  • Ek zam farkı: 1.518,40

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00
  • Ek zam farkı: 1.635,20

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50
  • Ek zam farkı: 1.752,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
  • Ek zam farkı: 1.868,80

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50
  • Ek zam farkı: 1.985,60

ARALIK MAAŞI: 18.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00
  • Ek zam farkı: 2.102,40

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50
  • Ek zam farkı: 2.219,20

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

  • Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
  • Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00
  • Ek zam farkı: 2.336,00
Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
YORUMLAR (13)
  • Ahmet Demir: birilerinin maaşı hep azalıyor.Kanunen memura ne verilir ise memur emeklisinede o verilir.Memura seyyanen zam yapıldı emeklisine yapılmadı.Diğer emekliler ile arada bayağı fark vardı o fark kalmadı adalet bumu. Yanıtla 25 127
  • ibrahim öztürk: Acilen Aralık maaşı 6500 7000 TL maaş alanlar 10 bin TL alacak sütunlarını yazacak gazeteciler aranıyor Yanıtla 6 84
  • Erol MARASLI: Sosyal adaleti bozan bir hükümet.çalışan ile emekli arasındaki fakı açan,neredeyse prim gününün önemi kalmayan bir uygulama ile kesimleri birbiriine düşman ediyor Yanıtla 15 47
  • Yüksel Yılmaz: Bari en dusuk kök aylik 10.bin tl olsaydi Yanıtla 10 47
  • Bulent Cebeci: 7500 lira diye bir maaş yok zam kök maaşlara geldi lütfen yamlış bilgi vermeyin. Yanıtla 6 42
  • ahmet kardıç: Kök maaşlar düşük,önce onları yükseltin. Yanıtla 8 39
  • Kadir Can: Yanlış hesap 7.57 7500 üstüne gelmedi kök maaş geldi 10 bin TL bile olmadı Yanıtla 9 34
  • Uğur RİZE: En düsük maas alan simdi kac para alacak Yanıtla 9 23
  • Uğur RİZE: Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75 EN DÜSÜK EMEKLİ BUNUMU ALACAK SİMDİ Yanıtla 12 18
  • Miraç YILMAZ: 10002 10 5
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Son Dakika Ekonomi Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika


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