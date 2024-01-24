Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.
ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizeOcak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.
Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırmaya başladı.
İşte aylığa göre yeni maaşlar:
ARALIK MAAŞI: 7.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
- Ek zam farkı: 876,00
ARALIK MAAŞI: 7.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
- Ek zam farkı: 887,68
ARALIK MAAŞI: 7.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
- Ek zam farkı: 899,36
ARALIK MAAŞI: 7.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
- Ek zam farkı: 911,04
ARALIK MAAŞI: 7.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
- Ek zam farkı: 922,72
ARALIK MAAŞI: 8.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
- Ek zam farkı: 934,40
ARALIK MAAŞI: 8.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
- Ek zam farkı: 946,08
ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76
ARALIK MAAŞI: 8.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
- Ek zam farkı: 969,44
ARALIK MAAŞI: 8.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
- Ek zam farkı: 981,12
ARALIK MAAŞI: 8.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
- Ek zam farkı: 992,80
ARALIK MAAŞI: 8.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
- Ek zam farkı: 1.004,48
ARALIK MAAŞI: 8.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
- Ek zam farkı: 1.016,16
ARALIK MAAŞI: 8.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
- Ek zam farkı: 1.027,84
ARALIK MAAŞI: 8.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
- Ek zam farkı: 1.039,52
ARALIK MAAŞI: 9.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
- Ek zam farkı: 1.051,20
ARALIK MAAŞI: 9.050,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13
- Ek zam farkı: 1.057,04
ARALIK MAAŞI: 9.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
- Ek zam farkı: 1.062,88
ARALIK MAAŞI: 9.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
- Ek zam farkı: 1.074,56
ARALIK MAAŞI: 9.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
- Ek zam farkı: 1.086,24
ARALIK MAAŞI: 9.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
- Ek zam farkı: 1.097,92
ARALIK MAAŞI: 9.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
- Ek zam farkı: 1.109,60
ARALIK MAAŞI: 9.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
- Ek zam farkı: 1.121,28
ARALIK MAAŞI: 9.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
- Ek zam farkı: 1.132,96
ARALIK MAAŞI: 9.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
- Ek zam farkı: 1.144,64
ARALIK MAAŞI: 9.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
- Ek zam farkı: 1.156,32
ARALIK MAAŞI: 10.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
- Ek zam farkı: 1.168,00
ARALIK MAAŞI: 10.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25
- Ek zam farkı: 1.179,68
ARALIK MAAŞI: 10.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50
- Ek zam farkı: 1.191,36
ARALIK MAAŞI: 10.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75
- Ek zam farkı: 1.203,04
ARALIK MAAŞI: 10.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00
- Ek zam farkı: 1.214,72
ARALIK MAAŞI: 10.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25
- Ek zam farkı: 1.226,40
ARALIK MAAŞI: 10.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50
- Ek zam farkı: 1.238,08
ARALIK MAAŞI: 10.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75
- Ek zam farkı: 1.249,76
ARALIK MAAŞI: 10.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00
- Ek zam farkı: 1.261,44
ARALIK MAAŞI: 10.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25
- Ek zam farkı: 1.273,12
ARALIK MAAŞI: 11.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
- Ek zam farkı: 1.284,80
ARALIK MAAŞI: 11.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75
- Ek zam farkı: 1.296,48
ARALIK MAAŞI: 11.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00
- Ek zam farkı: 1.308,16
ARALIK MAAŞI: 11.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25
- Ek zam farkı: 1.319,84
ARALIK MAAŞI: 11.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50
- Ek zam farkı: 1.331,52
ARALIK MAAŞI: 11.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75
- Ek zam farkı: 1.343,20
ARALIK MAAŞI: 11.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00
- Ek zam farkı: 1.354,88
ARALIK MAAŞI: 11.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25
- Ek zam farkı: 1.366,56
ARALIK MAAŞI: 11.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50
- Ek zam farkı: 1.378,24
ARALIK MAAŞI: 11.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75
- Ek zam farkı: 1.389,92
ARALIK MAAŞI: 12.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
- Ek zam farkı: 1.401,60
ARALIK MAAŞI: 12.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25
- Ek zam farkı: 1.413,28
ARALIK MAAŞI: 12.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50
- Ek zam farkı: 1.424,96
ARALIK MAAŞI: 12.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00
- Ek zam farkı: 1.448,32
ARALIK MAAŞI: 12.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25
- Ek zam farkı: 1.460,00
ARALIK MAAŞI: 12.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50
- Ek zam farkı: 1.471,68
ARALIK MAAŞI: 12.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75
- Ek zam farkı: 1.483,36
ARALIK MAAŞI: 12.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00
- Ek zam farkı: 1.495,04
ARALIK MAAŞI: 12.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25
- Ek zam farkı: 1.506,72
ARALIK MAAŞI: 13.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50
- Ek zam farkı: 1.518,40
ARALIK MAAŞI: 14.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00
- Ek zam farkı: 1.635,20
ARALIK MAAŞI: 15.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50
- Ek zam farkı: 1.752,00
ARALIK MAAŞI: 16.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
- Ek zam farkı: 1.868,80
ARALIK MAAŞI: 17.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50
- Ek zam farkı: 1.985,60
ARALIK MAAŞI: 18.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00
- Ek zam farkı: 2.102,40
ARALIK MAAŞI: 19.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50
- Ek zam farkı: 2.219,20
ARALIK MAAŞI: 20.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00
- Ek zam farkı: 2.336,00