Çorum\'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3.Sayfa

"Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar"

"Bunu söylemenin tutarlı bir tarafı yok"

"Ben varken Fenerbahçe\'yi şampiyon yapmazlar" sözlerini bakın nasıl savundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4,7 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.