Çorum\'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.
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