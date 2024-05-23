Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

23.05.2024 18:05
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4,7 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.

Çorum\'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ayhan Sevilir: Geçmiş olsun dünya' nın merkezi. Allah beterinden korusun 4 1 Yanıtla
  • Selam Merhaba: yalnız merkez Merzifon yanlış bilgi vermeyelim 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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