Sosyal Konut İçin Arazi Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sosyal Konut İçin Arazi Arayışı

Geniş Video İzle

Bakanlık, sosyal konut projeleri için arazi belirliyor; dar gelirlilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak.

14.02.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal konut projelerine uygun arazi aranıyor

Sektör temsilcisi Aydın: "Bu karar, dar gelirlinin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projeleri için uygun arazi belirlenmesi amacıyla valiliklere genelge göndermesinin ardından, konuyu değerlendiren sektör temsilcileri, bu adımın dar ile orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliklerine kamu arazilerinin belirlenmesi için bir genelge göndermişti. Bu adım sektör temsilcileri tarafından konut arzının artırılması açısından olumlu karşılandı. Kamu desteği ile projelerin hayata geçirilmesiyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaşacağı bekleniyor.

Yeni konut projelerinin üretiminin yanı sıra kentsel dönüşümün de hızlanması gerektiğini ifade eden gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcisi Şemsettin Aydın, "Kamu arazilerinin konut projeleri için tahsis edilmesi arz kısmında önemli katkı sağlayacaktır, çok olumlu bir hamle. Özellikle kamu ve özel sektör işbirliğiyle ciddi bir etki olacaktır. Büyükşehirlerde arsa stoku kısıtlı olduğu için arz talep dengesinden ziyade ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm ile yeni konutlar üretilmelidir. Konforlu ve dayanıklı konutların artırılması bu sayede sağlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğü ile başlatılan projeler konutta hem fiyatları erişilebilir hale getirecek hem de depreme dayanıklı konutlar üretilmesini sağlayacaktır" dedi.

Aydın, "Kamu ve özel sektörün hem mühendislik hem teknik anlamda işbirliği çok gerekli. Konut fiyatlarını en fazla yükselten etkenlerin başında arsa maliyetleri geliyor. Kamu arazileri de konut projelerine dahil edildiğinde konut fiyatları düşecektir. Bu sayede dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız"

Kentsel dönüşümü hızlandırmanın önemine de değinen Aydın, "Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız. Hem kamu hem özel işbirlikleri ile bir ahenk içinde çalışıyor. Kentsel dönüşüm toplumsal olarak her kesim ile birlikte sağlanmalıdır. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

İnşaat maliyetlerinde dalgalanmaların ortadan kalktığını fiyatların normalleştiğini ifade eden Aydın, inşaat malzemesi ihracatına ilişkin de bilgi verdi. Türk inşaat sektörünün önemli projelere imza attığına dikkat çeken Aydın, "Covid salgını döneminden sonra inşaat maliyetlerinde dengesizlikler oluştu. Fakat fiyatlardaki bu dalgalanmalar son dönemde ortadan kalktı. Aynı zamanda Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen inşaat malzemeleri de dalgalanmalar olmadığında daha mümkün hale geliyor. 1,3 milyar TL'yi bulan yurt dışı yatırımımızda 400 milyon TL'lik ürünü Türkiye'den aldık. Yatırımcılar olarak biz yurt dışı projelerimizde de Türkiye'den inşaat malzemesi tedarik ediyoruz. Bu sayede ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Ekonomi, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal Konut İçin Arazi Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal Konut İçin Arazi Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.