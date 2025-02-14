Sosyal Konut Projeleri İçin Kamu Arazileri Belirlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal Konut Projeleri İçin Kamu Arazileri Belirlenecek

Sosyal Konut Projeleri İçin Kamu Arazileri Belirlenecek

Çevre Bakanlığı'nın genelgesi, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak.

14.02.2025 11:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projeleri için uygun arazi belirlenmesi amacıyla valiliklere genelge göndermesinin ardından, konuyu değerlendiren sektör temsilcileri, bu adımın dar ile orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliklerine kamu arazilerinin belirlenmesi için bir genelge göndermişti. Bu adım sektör temsilcileri tarafından konut arzının artırılması açısından olumlu karşılandı. Kamu desteği ile projelerin hayata geçirilmesiyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaşacağı bekleniyor.

Yeni konut projelerinin üretiminin yanı sıra kentsel dönüşümün de hızlanması gerektiğini ifade eden gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcisi Şemsettin Aydın, "Kamu arazilerinin konut projeleri için tahsis edilmesi arz kısmında önemli katkı sağlayacaktır, çok olumlu bir hamle. Özellikle kamu ve özel sektör işbirliğiyle ciddi bir etki olacaktır. Büyükşehirlerde arsa stoku kısıtlı olduğu için arz talep dengesinden ziyade ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm ile yeni konutlar üretilmelidir. Konforlu ve dayanıklı konutların artırılması bu sayede sağlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğü ile başlatılan projeler konutta hem fiyatları erişilebilir hale getirecek hem de depreme dayanıklı konutlar üretilmesini sağlayacaktır" dedi.

Aydın, "Kamu ve özel sektörün hem mühendislik hem teknik anlamda işbirliği çok gerekli. Konut fiyatlarını en fazla yükselten etkenlerin başında arsa maliyetleri geliyor. Kamu arazileri de konut projelerine dahil edildiğinde konut fiyatları düşecektir. Bu sayede dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız"

Kentsel dönüşümü hızlandırmanın önemine de değinen Aydın, "Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız. Hem kamu hem özel işbirlikleri ile bir ahenk içinde çalışıyor. Kentsel dönüşüm toplumsal olarak her kesim ile birlikte sağlanmalıdır. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

İnşaat maliyetlerinde dalgalanmaların ortadan kalktığını fiyatların normalleştiğini ifade eden Aydın, inşaat malzemesi ihracatına ilişkin de bilgi verdi. Türk inşaat sektörünün önemli projelere imza attığına dikkat çeken Aydın, "Covid salgını döneminden sonra inşaat maliyetlerinde dengesizlikler oluştu. Fakat fiyatlardaki bu dalgalanmalar son dönemde ortadan kalktı. Aynı zamanda Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen inşaat malzemeleri de dalgalanmalar olmadığında daha mümkün hale geliyor. 1,3 milyar TL'yi bulan yurt dışı yatırımımızda 400 milyon TL'lik ürünü Türkiye'den aldık. Yatırımcılar olarak biz yurt dışı projelerimizde de Türkiye'den inşaat malzemesi tedarik ediyoruz. Bu sayede ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sosyal Konut Projeleri İçin Kamu Arazileri Belirlenecek - Son Dakika

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