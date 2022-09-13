Sosyal konut projesi hangi şehirlerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da yapıldı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ ŞEHİRLERE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz." dedi.

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAL?

Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun 50 bini yoğun nüfusun ve talebin bulunduğu İstanbul'da yapılacak.

ANKARA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ankara'da kaç konut yapılacağını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyalkonutun 18 binini Ankara'da yapılacak.

İŞ YERİ PROJESİNİN DETAYLARI

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk evim', 'ilk iş yerim'projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."