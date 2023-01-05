Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonlarında ÖTV'nin kalkacağı iddialarına yanıt verdi

Akıllı telefonlar ve tabletlerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kaldırılacağı iddiasına yer verilen bazı haberler özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT

Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgi paylaşımında, "'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

VERGİSİZ İPHONE 14 NE KADAR?

iPhone 14 128 GB'nin Apple'ın resmi sitesinde satış fiyatı 30 bin 999 lira olarak gözüküyor. Apple'ın yaptığı bilgilendirme notuna göre bir iPhone 14 128 GB'lik akıllı telefonda 13 bin 489 lira vergi bulunuyor. Bu miktara ÖTV, KDV ve diğer iletişim vergileri dahil.

Bu rakamlar göz önüne alındığında iPhone 14'ün vergisiz fiyatı 17 bin 510 liraya düşüyor. Aynı telefonun ABD satış fiyatı ise 799 dolar yani güncel kurla 15 bin 6 TL. Vergiler çıkartıldığında bile Türkiye'de iPhone 14 ABD fiyatından 2500 lira fazlaya satılıyor.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTMIŞTI

2023 yılına girerken birçok vergi miktarı yeniden değerleme oranıyla artış göstermişti. Bu kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi. Telefon faturalarına yansıyan bu vergi yüzde 122.93 oranında zamlanarak 117 liradan 260 TL'ye çıktı. 12 takside bölünen bu vergi her ay faturalara 21.67 Türk Lirası olarak yansıyacak.