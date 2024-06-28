SPK, Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Vera Konsept'in sermaye artırım başvurularını onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Vera Konsept'in sermaye artırım başvurularını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 960 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 615 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı. Ayrıca, SPK, çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihracı, kira sertifikası ihracı ve yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı başvurularını da onayladı. SPK ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

28.06.2024 23:07
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 960 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin de 615 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 8 milyar lira, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 50 milyar lira, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 650 milyon lira, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 10 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 333 milyon 300 bin lira ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Ayrıca, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık alım satıma dayalı kira sertifikası ihracını, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Türk Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracını ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı onaylandı.

Kurul, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli RE-PIE Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşuna izin verilmesini onaylarken Fiba Portföy Yönetimi AŞ Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ Odak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Vanora Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 kişiye suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Vera Konsept'in sermaye artırım başvurularını onayladı - Son Dakika

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