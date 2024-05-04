Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor\'s Türkiye\'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in mart ayındaki not artışının ardından bir kredi notu artışı da Standard & Poor's'tan geldi.

04.05.2024 15:48
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in mart ayındaki not artışının ardından bir kredi notu artışı da Standard & Poor's'tan geldi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.

S&P Global raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, beklentiler doğrultusunda yapılan kredi notu artışının kararlılıkla uygulanan ekonomi programının bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Dr. Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi yönetimi büyük bir emek veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in nasıl bir özveri gösterdiğine iş dünyası olarak şahitlik ediyoruz. Yapılan kredi notu artışları Türkiye'nin potansiyelinin çok altında olsa da yabancı ilgisinin arttığı bu dönemde önem arz ediyor. Enflasyonla mücadele ederken, büyümeyi de başarabilen bir ekonomi var. Daha fazla sermaye girişi için gerekli rasyonel zemine sahip bir Türkiye var. Bu not artışları yılın ikinci yarısından itibaren bambaşka bir tabloyla karşılaşacağımızın işaret fişekleridir. Enflasyonun gerilemesiyle özellikle sonbaharın Türkiye için not artışlarının olduğu bir mevsim olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcının Türkiye'ye ilgisi artarak devam edecek"

Kararın hem portföy hem de uluslararası doğrudan yatırımları olumlu etkileyeceğini belirten Dr. Erkan Kork, sözlerini şöyle tamamladı: "Ekonomi yönetiminin rasyonel adımları, öngörülebilir politikalar ve enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler yabancı yatırımcı tarafından satın alındı. Yapılan not artışlarının yanı sıra Türkiye'nin, Dünya Bankası gibi dev kuruluşlarla yürüttüğü milyar dolarlık finansman anlaşmaları, haziran ayında gri listeden çıkılacak olması ve temel göstergelerde iyileşmenin devam etmesi ekonomiye olan güveni perçinleyecek. Türkiye, geçen yıl doğrudan yabancı yatırım projelerinde İspanya'yı geride bırakarak Almanya'nın ardından Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı. Ülkemizin önü açık ve daha gidecek çok yolumuz var. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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