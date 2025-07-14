STK'lerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

STK'lerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

14.07.2025 12:55
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Sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, sadece demokrasiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, üretim gücüne ve kalkınma iradesine karşı yapılmış "alçak bir saldırı" olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak o karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız. Milletin iradesini ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletin gösterdiği direnişi bir kez daha gururla andıklarını aktardı. Milli iradeye olan bağlılıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma azmini her zaman diri tutacaklarına dikkati çeken Palandöken, "15 Temmuz, asla unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir ibrettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da mesajında, milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve Cumhuriyet'e sahip çıkarak, hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"O gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılık, milli iradenin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokratik değerlerimize ve hukuk düzenimize olan inancımızla, millet egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını vurguluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz."

"Demokrasimizi her koşulda korumanın sorumluluğunu taşıyoruz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da 15 Temmuz 2016'nın, milletin, demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği bir tarih olduğuna işaret ederek, devlete ve demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin, aziz milletin destansı direnişiyle bozguna uğratıldığını anımsattı.

Milletin o gece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarıldığını, vatanına, bayrağına ve demokrasiye göz dikenlere karşı cesaret ve kararlılıkla karşı durduğunu, bu destansı direnişin, demokrasiyi savunan tüm dünya halkları için de örnek olduğunu bildiren Ardıç, şunları kaydetti:

"Oda olarak, o karanlık gecede olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir gücü tanımıyor, demokrasimizi her koşulda korumanın sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözü doğrultusunda üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Demokrasi, 15 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STK'lerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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