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STM, deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemleri ile Expodefensa fuarına katılacak - Son Dakika

STM, deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemleri ile Expodefensa fuarına katılacak

26.11.2021 17:12
STM, deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemleri ile Expodefensa fuarına katılacak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 29 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Expodefensa 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 29 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Expodefensa 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, Expodefensa 2021'de yerini alarak, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemleri ürün ailesini Güney Amerika ile buluşturacak. STM, Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olan Expodefensa 2021'de; Kolombiya Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tekne formunda tasarladığı CF3500 Fırkateyni, İ-Sınıfı Fırkateyn ile taktik mini İHA sistemleri; ALPAGU, KARGU ve TOGAN'ı tanıtacak.

STM tarafından tasarlanan özgün askeri deniz platformları, Güney Amerika ülkelerinin yakın takibinde yer alıyor. Suüstü savunma harbi görevi, açık deniz ve sahilde etkin kesintisiz keşif gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanmış Açık Deniz Karakol Gemisinin (OPV) yanı sıra, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ile İ-Sınıfı Fırkateyn, Güney Amerika ülkeleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Şirket, Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 20'den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. STM, NATO üyesi ve aynı zamanda dünyanın en aktif donanmalarından biri olan Türk Donanması ile dost ve müttefik ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

STM, Türk donanmasının sahada başarılı bir şekilde kullandığı sistemleri; kaliteli, uygun maliyetli ve güncel teknolojili mühendislik çözümleri ile yurt dışına taşıyor. Uzun vadeli hizmet desteği ve yerli olarak geliştirilen silah sistemleri ile STM; ülkelerin maruz kalabileceği ambargolardan etkilenmeyecek bir şekilde ürün ve kabiliyetlerini ülke donanmalarının kullanımına açarak fark yaratıyor.

STM'nin ana alt yüklenici olarak önemli görevler üstlenerek teslim ettiği 4 adet MiLGEM Ada Sınıfı Korvetler, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'u tasarlayan ve ana yüklenicisi olan STM, gemiyi en az yüzde 75 yerlilik oranıyla 2023 yılında teslim etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Denizaltında öncü projeler

STM, Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de önemli görevler üstleniyor. Ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY Sınıfı Denizaltıların Modernizasyonunu başarı ile gerçekleştiren STM, 4 adet Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunda ise lider yüklenici olarak görev aldı. STM, Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da önemli görevleri yerine getiriyor. Bu kapsamda, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50, ilk kez STM tarafından Türkiye'de üretilerek, tarihi bir başarıya imza atıldı.

Her projede; maliyeti etkin, kesintisiz teknik destek ve bilgi birikimi aktarımını önemseyen STM, ülkelerin savunma kapasitesini geliştirecek iş birliklerine imza atıyor. STM, teknoloji transferi de içeren iş birliği kapsamında Ukrayna Donanması için Korvet inşasına bu yıl içinde başladı. STM, Pakistan Donanması için tasarladığı, Türkiye'nin en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek teslim etti. Yine Pakistan'ın sahip olduğu Agosta 90B Khalid sınıfı denizaltıların modernizasyonunda ana yüklenici olarak faaliyetlerini sürdüren STM, başarılı bir şekilde yürüttüğü bu projeler ile Pakistan Donanmasının güvenini kazandı. STM, son olarak Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 adet Ada Sınıfı Korvet Projesinde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor.

Taktik mini İHA sistemleri

STM'nin, kendi mühendislik ve teknolojisiyle geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yurt dışı operasyonlar da dahil olmak üzere sınır güvenliğinde etkin bir biçimde kullanılıyor. Taktik mini İHA geliştirilmesi konusunda Türkiye'de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM'nin ürün yelpazesini; Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN oluşturuyor.

TSK'nın 2018'den beri envanterinde yer alan KARGU, bu yıl ilk ihracat başarısına imza attı. İhraç edilen KARGU'ların teslimatları devam ederken, ürüne ilgi gösteren farklı ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Farklı harp sahalarında kendini kanıtlamayı başarmış olan KARGU, "Man-in-the-loop" prensibi ile tamamen insan kontrolünde görev icra ediyor.

ALPAGU ise hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, sürati, ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Tek asker tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, 1,9 kilogram gibi düşük bir ağırlığa sahip bulunuyor. Test atışlarını tamamlayan ALPAGU ilerleyen haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı, Deniz Altı, Kolombiya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM, deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemleri ile Expodefensa fuarına katılacak - Son Dakika Ekonomi


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