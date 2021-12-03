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STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi - Son Dakika

STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi

03.12.2021 13:27
STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Expodefensa fuarında Kolombiya Deniz Kuvvetleri için teklif kapsamında tasarladığı CF3500 Fırkateyni'ni ve taktik mini vurucu İHA sistemleri ALPAGU ve KARGU'yu sergiledi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Expodefensa fuarında Kolombiya Deniz Kuvvetleri için teklif kapsamında tasarladığı CF3500 Fırkateyni'ni ve taktik mini vurucu İHA sistemleri ALPAGU ve KARGU'yu sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye'nin ihtiyaçları için elde ettiği tecrübeleri, dost ve kardeş ülkelere de taşıyan STM, Güney Amerika'nın en büyük savunma fuarlarından Expodefensa 2021'e katılım sağladı.

Bogota'da düzenlenen fuarda yerini alan STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Amerika ile buluşturdu. STM, Expodefensa 2021'de, Kolombiya Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tekne formunda, teklif kapsamında tasarladığı CF3500 Fırkateyni'ni sergiledi.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un tasarım ana yüklenicisi olan STM, fuarda İ-Sınıfı Fırkateyn ile taktik mini İHA sistemleri ALPAGU, KARGU ve TOGAN'ı ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemlerinde elde ettiği ihracat başarısını sürdürmek isteyen STM, Kolombiya Savunma Bakanı ve Kolombiya Deniz Kuvvetleri heyeti başta olmak üzere, Güney Amerika'dan çok sayıda üst düzey heyeti Expodefensa'da ağırladı.

20'den fazla ülkede iş geliştirme faaliyeti yürütülüyor

STM, Türkiye'nin ihracat hedefleri için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. STM, bu kapsamda Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 20'den fazla ülkede iş geliştirme faaliyeti yürütüyor.

Şirket, teknoloji transferi de içeren iş birliği kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için Korvet inşasına bu yıl içinde başladı. STM, Pakistan Deniz Kuvvetleri için tasarladığı, Türkiye'nin yurt dışına en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek 2018'de teslim etti.

Türkiye'nin denizaltı modernizasyonunda ilk ihracatı Pakistan Agosta 90B Projesi'nde STM, ilk denizaltıyı teslim ederken, ikinci ve üçüncü denizaltında çalışmalarına devam ediyor.

STM, Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 adet Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor.

Şirket tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince sahada etkin şekilde kullanılan "Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU" da bu yıl ilk ihracat başarısına ulaştı.

STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi
STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi
STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi

İhlas Haber Ajansı, Güney Amerika, Kolombiya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Expodefensa'da sergiledi - Son Dakika Ekonomi


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