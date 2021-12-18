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Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor? - Son Dakika

Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?

18.12.2021 13:18
Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?

Son yıllarda özellikle yılbaşına doğru sahte içki kaynaklı ölümlerde artış görülüyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 46 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybetti. 5'i yabancı 16 kişinin hayati tehlikeleri olduğu ve tedavileri sürüyor. 8 kişi de taburcu edildi.

Sahte içki nedeniyle 10 Aralık'tan bu yana İstanbul'un da arasında olduğu 10 ilde 43 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşına doğru sahte içki kaynaklı ölümlerin artmasının nedeni Tekel Bayiileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'a göre, bu her yılbaşında yaşanan sorunlardan biri.

Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?

Independent Türkçe'ye konuşan Dündar bunun nedenini artan zamlara bağlıyor:

"Yasal yollardan üretilen alkolün fiyatlarının yüksek ve erişiminin zor olması ayrıca akşam 22.00'dan sonra satışının yasak olmasından dolayı bu sahte alkol üreticilerini, kalpazanların da iştahını kabartıyor. Her yılbaşı piyasaya gereğinden fazla sahte alkol sürülüyor. Bundan kaynaklı olarak vakalar artış gösteriyor. Normalde yıl içinde de bu vakalar yaşanıyor ama zamana yayıldığı için basında gündeme gelmiyor."

FİYAT POLİTİKASINDAN YAKINDI

"Devlet, bu fiyat politikasıyla devam ederse maalesef bu ölüm artışları devam edecek" diyen Dündar denetimlerin yetersizliğine dikkat çekerek şöyle konuşuyor: "Yasal tüketim ürünlerini satan bayiler üzerindeki bu baskılar maalesef kaçak ve internet üzerinden yapılan satışlara uygulanmıyor. Akşam 22.00'dan sonra bir tane alkollü içecek satan yasal bayiye 73 bin 320 lira ceza kesilirken merdiven altında ve internette çok rahat bir şekilde kaçak alkollerin satışının yapıldığı bir dönemde bunların üzerinde yeterli denetim ve baskı yapılmıyor."

Dündar'a göre ölümlerin önüne geçmenin birinci yolu öncelikle devletin alkolden aldığı Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşürmesinden ve uyguladığı fiyat politikasından vazgeçmesinden geçiyor.

"2018'DE SAHTE İÇKİDEN DEVLETİN KAYBI 1,5 KATRİLYON'DU"

Dündar, bu konudaki görüşünü şu şekilde gerekçelendirdi:

"Devlet vergi kaybına uğruyor bu şekilde. Sayıştay'ın 2018 yılındaki raporuna göre sahte içkiden dolayı devletin sadece o günün parasıyla uğradığı vergi kaybı 1,5 katrilyon. Alkolün ÖTV'sini arttırarak daha fazla vergi elde edilmiyor. Tam tersine kayıp kaçak alkolün önü açılıyor. ÖTV düşürülürse insanlar sağlıklı, yasal ürüne daha makul fiyata ulaşacağından bu ölümler de düşecektir. İnsanlar ucuz olan bir şeyin sahtesini yapmaya çalışmayacaktır."

Dündar vatandaşlarına da şu uyarıları yapıyor:

"Birincisi kendi sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu düşünerek böyle bir şey tüketmek istiyorlarsa da normal, ruhsatlı tekel bayilerinden özellikle dernekle logolarının olduğu bayilerden alışveriş yapmaları. Buralarda kesinlikle sahte alkol ve içkiye rastlanmaz. O nedenle bildikleri tanıdıkları tekel bayisinden alışveriş yapmalarını öneriyoruz."

Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?

Sahte İçki, Tekel, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor? - Son Dakika
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