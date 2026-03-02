Şubat 2026 PMI Raporu: İyileşme Belirtileri - Son Dakika
Şubat 2026 PMI Raporu: İyileşme Belirtileri

02.03.2026 11:17
İSO PMI, Şubat'ta 49,3'e yükseldi, talep toparlanıyor ancak maliyetler artmaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 49,3'e yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Şubat 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 48,1 olan manşet PMI, şubatta 49,3 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün genel performansındaki düşüş, mevcut daralma eğiliminin başlangıcı olan Nisan 2024'ten bu yana en sınırlı düzeyde gerçekleşti. Anket kapsamındaki firma geri dönüşlerinin önemli bir bölümü talepte toparlanmaya işaret etti. Bu durum özellikle yeni siparişlerde belirgin şekilde gözlendi.

Yeni siparişlerdeki azalma çok sınırlı olurken, Temmuz 2023'ten bu yana devam eden yavaşlama döneminin (Mart 2024 ile aynı oranda olacak şekilde ikinci kez) en hafif düzeyinde gerçekleşti. Yeni siparişlerde yavaşlama bildiren anket katılımcılarından bazıları, bu durumu fiyatlardaki yükselişin etkisiyle açıkladı.

Girdi maliyetleri şubatta keskin artış gösterirken bu artış yaklaşık son iki yılın en yüksek hızına ulaştı. Anket katılımcılarının birçoğu, tedarikçiler tarafından yapılan yeni fiyat artışlarının ham madde maliyetlerini yükselttiğini, ayrıca asgari ücretteki yükselişin de personel maliyetlerini yukarı çektiğini belirtti. Buna bağlı olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu üst üste üçüncü ay hızlanarak Nisan 2024'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Yükselen fiyatlara rağmen yeni siparişlerin dengeye yaklaşmasıyla birlikte imalatçılar üretim, istihdam, satın alma hacmi ve stok seviyelerini ocak ayına göre daha düşük oranlarda azalttı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI şubat ayı raporuna göre, ocak ayında üretimini artıran sektör sayısı beş iken bu sayı şubatta ikiye geriledi. En güçlü genişlemenin yaşandığı elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe üretim artış hızı Haziran 2023'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Gıda ürünlerinde ise büyüme ocak ayına göre hızlanmasına rağmen ılımlı düzeyde kaldı. Üretimde en belirgin düşüş ise ana metal sanayinde gerçekleşti. Bu sektörde yaklaşık bir buçuk yılın en sert daralması kaydedildi. Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de büyüme yalnızca elektrikli ve elektronik ürünler ile gıda ürünleri sektörlerinde gözlendi.

Buna karşılık, yeni siparişlerde en sert aylık düşüş kara ve deniz taşıtlarında gerçekleşti. İhracat tarafında en güçlü performansı yine elektrikli ve elektronik ürünler sektörü gösterirken, bu alanda iyileşme kaydeden diğer sektör tekstil ürünleri oldu.

Şubatta istihdam tarafında görünüm daha olumlu

Genel olarak zayıf seyreden talep koşullarına rağmen, şubat ayında istihdam tarafında daha olumlu bir görünüm ortaya çıktı. Ocakta dört sektör istihdamını artırırken, bu sayı şubatta beşe yükselerek takip edilen sektörlerin yarısına ulaştı. Çalışan sayısındaki artışta elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtları sektörleri liderliği paylaştı.

En belirgin istihdam kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti. Bu sektörde istihdam, Ocak 2024'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Girdi maliyetleri tüm sektörlerde keskin bir şekilde yükselmeye devam etti.

Artışın en hızlı gerçekleştiği sektör elektrikli ve elektronik ürünler olurken en ılımlı seyir ise tekstil ürünlerinde görüldü. Artan maliyet baskılarına bağlı olarak, ocak ayının ardından şubatta da nihai ürün fiyatları tüm sektörlerde yükseldi. Girdi fiyatlarında olduğu gibi nihai ürün fiyatlarında en sınırlı artış tekstil ürünlerinde gerçekleşti. En yüksek enflasyon ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe kaydedildi.

"Yeni siparişler istikrar kazanmaya yaklaştı"

Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Türkiye'ye ilişkin son imalat PMI verileri, sektörün faaliyet koşullarında yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmesine rağmen, iyimser olmak için somut nedenler sunuyor. Birçok firma müşteri talebinde iyileşme sinyalleri olduğunu bildirdi ve yeni siparişler istikrar kazanmaya yaklaştı. Buna bağlı olarak, üretimdeki düşüşün hız kesmesi önümüzdeki aylarda resmi verilerde de bir toparlanma görebileceğimize işaret ediyor."

Öte yandan, enflasyonist baskılar firmalar için giderek artan bir sorun teşkil ediyor. Şubat ayında maliyetlerin yaklaşık son iki yılın en yüksek hızında artması, genel olarak iyimserleşen tabloya temkinli bir not düşmemize neden oluyor."

Kaynak: AA

